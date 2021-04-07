В декабре 2015 года Национальным антикоррупционным бюро Украины было открыто уголовное производство с участием экс-народного депутата Украины, бывшего председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко и должностных лиц структурного подразделения "НАЭК "Энергоатом".

По версии следствия по уголовному производству №52015000000000009 от 11.12.2015 г., Мартыненко в сговоре с тремя лицами в течение 2008-2012 годов организовал схему на госпредприятии "Атомкомплект" ГП "НАЭК "Энергоатом", которая нанесла ущерб государству на 6,4 млн евро.

Также НАБУ было открыто уголовное производство №52018000000000153 от 28.02.2018 г. относительно завладения средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" (дело в отношении двух представителей "Bradcrest Investment S.A").

Один из подозреваемых, бывший руководитель обособленного структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом", который представлял "Bradcrest Investment S.A", договаривался с представителями "Škoda JS" о размерах оплаты "консультационных услуг" и заключал необходимые для этого документы. Средства со счетов "Škoda JS" после получения их от ГП "НАЭК "Энергоатом" в определенных предварительно суммах направлялись на счета "Bradcrest Investment S.A", открытием которых в банках Швейцарии занимался второй представитель этой компании.

Второй подозреваемый, который в банковских документах фигурирует как финансовый директор, также готовил и направлял в адрес банков Швейцарии необходимые для перечисления со счетов "Bradcrest Investment S.A" средств в интересах экс-народного депутата и членов его семьи.

Указанные лица некоторое время находились в розыске, скрываясь за границей. Одного из них задержали в феврале, а другого – в октябре 2018 года.

26 сентября 2019 года на основании постановления Шевченковского районного суда г. Киева от 16 сентября 2019 года материалы уголовного производства в отношении бывшего народного депутата Мартыненко были переданы в Высший антикоррупционный суд (дело № 761/8826/19, председательствующая судья – Федорак Л. М., судьи – Маслов В. В., Федоров В. В.).

Суть схемы – Н.Мартыненко и Ко искусственно создали условия проведения ряда тендеров для госпредприятия "Энергоатом". Победителем становилась чешская компания "SKODA JS a.s." с завышенными ценами. В дальнейшем "SKODA JS a.s." перечисляла "избыток" на счет компании Мартыненко – "Bradcrest Investment S.A" (Панама). Факт принадлежности этой фирмы Николаю Мартыненко установили 2 швейцарских банка через процедуру верификации клиента по запросу Федерального бюро расследований США.

Чешская Генеральная прокуратура тоже начала свое расследование по этим фактам и в 19.08.2015 году направила соответствующий запрос Генеральной прокуратуре Украины. В запросе от чешской прокуратуры говорится о допросе Н.Мартыненко как свидетеля по делу, которое расследуют чешские правоохранители относительно растраты и уклонения от уплаты налогов бывшими или нынешними должностными лицами компании "SKODA JS a.s". Это граждане Чехии, которые фактически обвиняются в выплате Мартыненко "откатов" за выигрыши тендеров "Энергоатома".

Кроме Мартыненко, подозреваемыми являются председатель правления "SKODA JS a.s." Мирослав Фиала, бывший член правления Иржи Демишев и заместитель коммерческого директора Петер Луптачик.

В частности, чешскими следователями обнаружено, что "SKODA JS a.s." в городе Пльзень выплачивала Н.Мартыненко откаты в размере 15-18% на швейцарский счет панамской компании "Bradcrest Investment" за поставку оборудования государственному "Энергоатому". Заказчиком было дочернее предприятие "Энергоатома" – компания "Атомкомплект".

Как установило следствие, заместитель директора "SKODA JS a.s." П.Луптачик вел переговоры о поставках с Валерием Васильковым, бывшим директором государственного "Атомкомплект" и одновременно выступал от имени "Bradcrest Investment", который принадлежал Н.Мартыненко.

В частности, ему на согласование давались протоколы и договоры между чешским заводом и панамской прокладкой.

Всю эту схему удалось воплотить в жизнь лишь потому, что на то время "Энергоатомом" руководил Ю.Недашковский – человек, который получил эту должность только благодаря протекции Н.Мартыненко и который в полной мере отрабатывал "оказанное доверие" и имея с этого собственную выгоду. И хотя на сегодня главным обвиняемым по делу проходит лишь один представитель "Энергоатома" В. Васильков, все прекрасно понимают, что задействовать такую коррупционную схему без согласования и без ведома экс-руководителя "Энергоатома" было просто невозможно!

Ю.Недашковский, который довольно умело смог скрыть свое участие в коррупционных схемах, чувствовал, что его позиция может очень быстро измениться со стороннего наблюдателя на соучастника, если этого захочет главный обвиняемый Н.Мартыненко. Поэтому он в течение проведения всего процесса расследования пытался выгородить своего "патрона" и задействовал для этого все свои возможности и связи.

Используя свое служебное положение, Ю.Недашковский системно, с привлечением всех сил и возможностей "Энергоатома", начал проводить незаконную кампанию по фальсификации и подтасовке документов для оправдания Н.Мартыненко. Даже пытался привлечь к этому иностранную компанию.

После начала активного уголовного преследования Н.Мартыненко, экс-президентом "Энергоатома" Ю.Недашковским была создана группа, главной задачей которой было сделать все возможное для оправдания преступлений Н.Мартыненко и вывода из-под удара бывшего руководства "Энергоатома".

В состав группы вошли наиболее преданные и проверенные лица, годами входившие в ближайший круг Ю.Недашковского, получали от него дополнительные зарплаты в конвертах и были осведомлены в коррупционных схемах, которые в то время были задействованы в "Энергоатоме".

В состав этой группы входили:

Олег Полищук – директор по предотвращению и противодействию коррупции – советник экс-президента "Энергоатома" Ю.Недашковского;

Наталья Мусевич – исполнительный директор по юридическим вопросам и сопровождению процедур закупок;

Валерий Годунок – первый заместитель директора ОП "Атомкомплект";

Илона Заяц – директор центра внешних информационных коммуникаций.

Также сопровождал эту группу представитель "Энергоатома" в Брюсселе Юрий Тюрин, который не имея ни соответствующего образования, ни международного опыта попал на должность только благодаря протекции Недашковского Ю. А., а потому готов сделать для него все, что тот пожелает.

Роли в этой группе были распределены следующим образом. В задачи О.Полищука входила оценка коррупционных рисков предыдущей деятельности "Энергоатома" в интересах Н.Мартыненко. Н. Мусевич обеспечивала юридическое сопровождение и легитимность действий, которые привели к коррупционным последствиям. В.Годунок отвечал за техническую часть работы со "SKODA JS a.s.". И.Заяц должна была оценивать репутационные риски. Главным у этой группы экс-руководителем "Энергоатома" был определен О.Полищук – человек, которому Ю.Недашковский доверял больше всего и который был хорошо осведомлен в коррупционных сделках своего шефа.

Ю.Недашковский лично ставил задачи этой группы по проведению переговоров и получения письменных подтверждений от представителей "SKODA JS a.s." об отсутствии коррупционной составляющей в поставках товаров и услуг.

Также Ю.Недашковский пытался влиять на руководителей "SKODA JS a.s." для получения таких документов, которые потом можно было приобщить к делу Н.Мартыненко. Так в своем письме на Председателя правления, генерального директора компании "SKODA JS a.s." Йозефа Перлика от 5 февраля 2016 года он просит осуществить общий анализ договоров на поставку оборудования и услуг для ГП "НАЭК "Энергоатом", которые расследуют правоохранительные органы, и предоставить вывод, что цены в этих договорах не отличаются от аналогичных цен на оборудование и услуги других зарубежных стран.

С чешской стороны Ю.Недашковский пытался привлечь заместителя коммерческого директора "SKODA JS a.s." Петера Лупатчика, которому Генеральной прокуратурой Чехии были предъявлены обвинения по делу Н.Мартыненко. П.Лупатчик тоже активно подключился к "главной задаче" этой группы, о чем свидетельствуют подписанные им документы, речь о которых пойдет ниже.

В период с 2015 по 2016 годы у указанной группы было семь командировок в штаб-квартиру "SKODA JS a.s.", а именно: 12-14.01.2015г., 05-07.08.2015г., 09-12.02.2016г., 18-20.04.2016г., 05-08.09.2016г., 03-04.11.2016г., 14-17.11.2016г. Во время переговоров с чешской стороной представители "Энергоатома" пытались получить документы, которые бы дали возможность повлиять на ход расследования и доказывали невиновность Н.Мартыненко в суде. Так, во время очередных переговоров украинская сторона пыталась получить данные, которые бы свидетельствовали о том, что товары и услуги компании "SKODA JS a.s." для всех без исключения компаний из любых стран одинаковые, а потому версия следствия о завышении цены для "Энергоатома" является безосновательной.

Также участники группы пытались получить от представителей "SKODA JS a.s." показания о том, что деньги, которые были перечислены на счета "Bradcrest Investment S.А.", никоим образом не влияли на ценообразование для товаров и услуг для "Энергоатома".

Рабочая группа от "Энергоатома" любой ценой хотела получить письменное подтверждение от чешской стороны того, что Н.Мартыненко не может быть обвинен в коррупционных схемах.

После каждой такой встречи и переговоров по настоянию украинской стороны составлялись и подписывались протоколы, которые затем через адвокатов были представлены как доказательства невиновности Н.Мартыненко во время следствия и в суде. Но все попытки адвокатов оказались напрасными.

При передаче материалов обвинения в суд прокуроры САП "потеряли" несколько томов дела. Эти материалы собрало именно НАБУ, с ними ранее ознакомилась защита,

– сказал адвокат Мартыненко Петр Бойко.

В частности, по его словам, прокурор САП в интересах НАБУ скрыл от суда протокол совместного совещания "SKODA JS a.s." и "Энергоатома".

"Там официально зафиксировано, что чешская компания продает "Энергоатому" продукцию по той же цене, что и в других странах. То есть не было никакого завышения цены "Энергоатома" – нет состава преступления. Ведь все обвинения базируется на якобы завышенной цене для "Энергоатома". К этому фейку манипулятивно приплели Мартыненко и еще несколько человек", – подчеркнул Бойко.

Адвокат отметил, что протокол совместного совещания двух предприятий был изъят самим НАБУ и фигурировал в качестве доказательства с его стороны.

Отказ прокурора САП приобщить вышеупомянутый протокол к делу Мартыненко был вполне правильным – чешская сторона по результатам переговоров не поддалась на предложения и уговоры представителей "Энергоатома" и отказалась документально подтверждать единообразие ценообразований для "Энергоатома" и других иностранных компаний. То, что было зафиксировано в протоколе чешской стороной никоим образом не могло служить доказательством невиновности Н.Мартыненко.

Поэтому содержание этих протоколов оказалось ничтожным и все попытки бывшего руководителя "Энергоатома" и созданной им "зондер-команды" оказались бесполезными – прокуроры НАБУ не приобщили ни одного из этих бестолковых документов к уголовному делу.

Необходимо отметить, что О.Полищук и другие участники этой группы очень умело пытались скрыть свое участие по "отмазыванию" Н.Мартыненко от ответственности, а потому ни разу не подали отчет о командировке и не представили никаких документов, которые были подписаны по результатам переговоров.

И если бы не копии протоколов, которые адвокаты пытались привлечь к делу Н. Мартыненко, никто до сих пор не знал, какие переговоры вел О.Полищук со своей группой в штаб-квартире "SKODA JS a.s." во время своих неоднократных командировок в г. Пльзень в тот период, когда шло следствие по делу Н. Мартыненко.

Еще одной из важных целей, которая была поставлена перед этой рабочей группой, было узаконивание дальнейших коррупционных действий со стороны экс-руководителя "Энергоатома" и его высоких покровителей.

Свидетельством этого является дальнейшее расследование НАБУ по запросу прокуратуры Праги. В запросе чешской прокуратуры от 18.06.2018 года о правовой помощи по вызову Н.Мартыненко на допрос в качестве свидетеля говорится о Мирославе Фиалы, Йиржи Демише, Милане Когуте, Милославе Проводе, Петере Лупатчике, Манфреде Максе Новаке, которые обвиняются чешской стороной в совершении продолжаемого преступления.

Благодаря данным чешских правоохранителей удалось установить, что в период с апреля 2014 года при аналогичных обстоятельствах, как в период 2008-2012 годов, в пользу компании "Bradcrest Investment S.A." фирма "Skoda JS" перечислила 390,5 тысяч евро на счет "Devecom Company Limited", открытый в банке "Eurobank Cyprus Ltd". При этом также установлено, что представителем компаний "Bradcrest Investment S.A." и "Devecom Company Limited" было одно и то же лицо.

Также детективы НАБУ расследуют аналогичный эпизод, но в период 2012-2016 годов. В Бюро установили, что компания "Skoda JS a.s." в указанный период за якобы предоставленные консалтинговые услуги перечисляла полученные от "Энергоатома" средства на счет BARTON BUSINESS LLC (Доминиканская Республика) в размере 2,16 млн евро; на счет VISILOGIK LIMITED (Доминиканская Республика) в размере 100 тысяч евро; на счет INLORD SALES LLP в размере почти 2 млн евро и на счет Devecom Company Limited в размере 390,56 тыс. евро.

Таким образом, в указанный период произошло завладение средствами "Энергоатома" на общую сумму 4,65 млн евро (137,72 млн грн на сегодня).

В рамках этих дел детективы получили доступ к информации по счету "Devecom Company Limited" в банке "Eurobank Cyprus Ltd", в том числе выписки о движении средств. Также в Бюро получили доступ к документам Национального банка и Кабинета министров. В Нацбанке детективы хотят найти письма или запросы "Энергоатома" к НБУ о разрешении на заключение кредитных сделок с чешским банком CESKA EXPORTNI BANKA, в Кабмине – документы об утверждении финансовых планов "Энергоатома" или проектов.

Расследование чешских правоохранительных органов очень волнует участников коррупционной схемы с украинской стороны, поскольку чешские "подельники" в любой момент могут озвучить их фамилии. В том числе и фамилии участников украинской группы, которые принимали активное участие в переговорах с чешской "SKODA JS a.s." и предоставляли незаконным коррупционным действиям статус законных.

Из участников этой рабочей группы в структуре "Энергоатома" остался работать только В. Годунок. На сегодня он занимает должность советника директора Ровненской АЭС П.Павлишина и может до сих пор влиять на процессы.

Особенно волнует продолжение следствия чешскими правоохранителями О.Полищука – наиболее осведомленного и активного члена группы Ю.Недашковского по спасению совсем "нерядового" Н.Мартыненко. Того самого О.Полищука, который после своего увольнения из "Энергоатома" за систематическое невыполнение без уважительных причин обязанностей согласно должностной инструкции, был внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Но на защиту которого встал председатель НАПК Александр Новиков, который считает О.Полищука разоблачителем коррупции и требует отмены приказа о его увольнении и восстановлении в должности. Восстановить в должности человека, который за все время работы на должности директора по предотвращению и противодействию коррупции в "Энергоатоме", не смог ни предупредить, ни выявить ни одного коррупционного правонарушения. Да и зачем О.Полищуку это было нужно, когда его основной функцией в компании было обслуживание интересов его главных шефов и "кормильцев" – Н.Мартыненко и Ю.Недашковского. А его работа в созданной Ю.Недашковским по указанию Н.Мартыненко рабочей группе, которая всеми доступными и коварными методами пыталась сфабриковать документы, которые должны были помочь Н.Мартыненко избежать наказания, еще требует оценки правоохранительных органов.

Хорошо осознавая, что за все свои дела придется отвечать, О.Полищук в своем интервью от 15 марта 2021 года уже анонсировал свое "преследование" со стороны ГБР. Но ему уже не поможет "натягивание" на себя статуса обличителя, потому что по всем признакам он и есть настоящий коррупционер и мошенник, который ввел в заблуждение антикоррупционные органы и "поставил" их на свою защиту.