Корупційна карусель: у які скандали потрапляли керівники Держслужби зайнятості

Нещодавно Генеральна прокуратура урочисто повідомила про затримання чергового злочинного угрупування чиновників-хабарників. Правоохоронці викрили виконувача обов’язків голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка разом з підлеглими на тому, що вони влаштували корупційну оборудку.

За що отримував відкати Валерій Ярошенко

За словами прокурорів, Ярошенко, начебто, вимагав з підприємців хабарі за можливість ремонтувати центри зайнятості в регіонах. Ну тобто, типова схема відкатів на державних будівельних підрядах – нічого нового.

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Так, тільки за ремонт Житомирському центру зайнятості відкат склав майже півмільйона гривень, які були готівкою передані водієві Ярошенка, а той вже їх мав відвезти в.о. голови Державної служби зайнятості. Але не встиг, оскільки всіх учасників корупційної схеми затримали. Включно із самим керівником Держслужби Ярошенко, якого суд постановив заарештувати з правом внесення застави в 20 мільйонів гривень.



Валерій Ярошенко

Ну, у мене мало сумнівів, що керівник Державної служби зайнятості не сидітиме довго в СІЗО і хтось із родичів за нього внесе таку скромну як для чиновника заставу. Ми таких випадків за останні роки бачили безліч.

Резонансна справа Ярослава Кашуби

В цій історії цікаве інше. Попереднього керівника Державної Служби зайнятості Ярослава Кашубу теж затримували на хабарі.



Ярослав Кашуба

Це було чотири роки тому і та історія стала однією з найгучніших після Майдану, коли здавалося, що чиновники вже не будуть займатися хабарництвом як в часи Януковича. Але виявилося, що це не так. І майже нічого не змінилося, бо затримали пана Кашубу у власному автомобілі, в якому слідчі знайшли 600 тисяч гривень.

Ці гроші за даними СБУ Кашуба отримував, ви не повірите, як відкати від переможців тендерних торгів, що проводила Державна служби зайнятості. При цьому виявилося, що Кашубу затримали буквально через тиждень після того, як він пройшов антикорупційний тренінг в Німеччині. Справа була тоді настільки резонансною, що на затримання Кашуби особисто приїздив голова СБУ Василь Грицак.

Але попри переможні заяви пана Грицака про нещадну боротьбу з корупцією, невдовзі Ярослав Кашуба вийшов з під арешту під заставу, а за якийсь час навіть домігся судового рішення про поновлення себе на посаді керівника Державної служби зайнятості. Бо немає нічого дивного, адже попередника пана Кашуби теж спіймали на хабарі.

На що витрачав мільйони Володимир Галицький

У 2011 році СБУ затримала Володимира Галицького, який на той час очолював Державну службу зайнятості і, за сумісництвом, керував Фондом державного страхування від безробіття, бюджет якого становив сім мільярдів гривень, і які витрачалися дуже підозріло.



Володимир Галицький

Відтак, у Галицького при обшуку знайшли сім мільйонів доларів, купу дорогих годинників, три кілограми золота та коштовне каміння. Ну, те, що до Галицького є обґрунтовані питання стало зрозуміло задовго до обшуків та затримання. Адже, за кілька місяців до цього, його донька влаштувала в Монте-Карло аварію року, коли на своєму "Бентлі" врізалася одразу в кілька супердорогих авто: "Астон-Мартін", "Порше", "Феррарі" та "Мерседес".

Після цього ДТП Галицький пояснював, що до "Бентлі" доньки стосунку немає, оскільки, люксове авто їй, начебто, подарував один з шанувальників. Але, після обшуку у Галицького стало зрозуміло, що таке авто він може купувати доньці хоч щотижня. Зрештою, Галицький відсидів в СІЗО півтора роки і вийшов на волю, втім рішення суду по своїй справі не дочекався, оскільки за якийсь час помер.

Але його наступники, як ми бачимо, так само приходять на цю посаду, так само влаштовують корупційні оборудки, сідають, виходять і все продовжується знову.

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І поки хоч один з них не отримає реальний термін за хабарництво, ми так і будемо дивитися на цю корупційну карусель. Бо, як ви думаєте, що станеться з наступним керівником Служби зайнятості? Ми будемо приємно здивовані чи ні?