"Этих разговоров не было": Ковальский прокомментировал возможное назначение на пост генерального прокурора

Об этом сообщает издание "Украинская правда" по итогам встречи чиновника с журналистами.

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Каковы подробности?

По словам Ковальского, должность руководителя Хмельницкой областной прокуратуры пока остается за ним. Кроме того, глава ведомства уточнил, что рабочий кабинет генерального прокурора он не занимал.

Никто со мной ни о каком назначении на должность генерального прокурора не говорил, и этих разговоров не было, и их нет– подчеркнул Антон Ковальский.

Отвечая на вопросы представителей СМИ о готовности полноценно возглавить Офис генерального прокурора, он объяснил свою позицию.

По его словам, решение этого вопроса будет зависеть от поступления соответствующего предложения, если оно вообще появится.

Напомним, что Антон Ковальский исполняет обязанности генерального прокурора после того, как Руслан Кравченко покинул Украину в связи с расследованием антикоррупционными органами дела "Карфаген" и обысками в кабинетах ОГП.

К слову, 2 ноября стало известно, что Офис генпрокурора завершил служебное расследование в отношении бывшего главы ведомства Кравченко. Его признали виновным в служебном нарушении, и рекомендовали привлечь к ответственности.