Он передал 2 миллиона гривен на нужды Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы, передает 24 Канал.

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Новое отделение – банк крови

Средства будут использованы для закупки современного медицинского оборудования и мебели, необходимых для обустройства нового стратегического подразделения – госпитального банка крови. Его открытие позволит оказывать круглосуточную ургентную помощь, что особенно важно в условиях войны.



Григорий Козловский передал 2 миллиона гривен на госпиталь для ветеранов / Фото, предоставлено 24 Каналу

Григорий Козловский ФК "Рух" отметил: "Невозможно строить здоровую страну, забывая о тех, кто защищал ее ценой собственного здоровья. Поддержка ветеранов – это часть нашего национального достоинства".

Медицинская помощь для тысяч пациентов

Ежегодно в госпитале проходят лечение около 20 000 пациентов, из которых более 6 500 нуждаются в оперативном вмешательстве. Благодаря благотворительной поддержке, учреждение сможет значительно повысить качество и оперативность оказания медицинских услуг.



Он неоднократно вкладывался в медицину / Фото, предоставлено 24 Каналу

Постоянная поддержка больниц

Это не первый пример благотворительной деятельности Григория Козловского в медицинской сфере. Ранее он, совместно с комплексом Emily Resort, перечислил 3 миллиона гривен на обновление Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет". За эти средства проводятся ремонтные работы, направленные на улучшение условий лечения и реабилитации детей.

5 примеров благотворительности Григория Козловского:

2 миллиона грн для госпиталя ветеранов имени Юрия Липы – обустройство банка крови. 3 миллиона грн для "Охматдета" – ремонт детского госпиталя. Помощь ВСУ и переселенцам – материальная и логистическая поддержка с начала полномасштабной войны. Поддержка спортивной инфраструктуры – развитие детско-юношеского футбола через ФК "Рух" и академию клуба. Участие в проекте "Код Свободы" – публичная отчетность о помощи стране в критический период.

"Помогать – это обязанность каждого"

Григорий Петрович Козловский отмечает: "Люди, которые отдали здоровье и покой ради нашего будущего, заслуживают лучшее лечение и заботу. Это наш долг - поддержать их не только словами, но и конкретными делами. Помогать – это не привилегия, а обязанность каждого, кто имеет возможность поддержать тех, кто в этом нуждается".



Меценат часто приобщается к благотворительности / Фото, предоставлено 24 Каналу

Инициативы Козловского Григория Козловского являются ярким примером социальной ответственности бизнеса и настоящего неравнодушия к потребностям общества и страны в целом.