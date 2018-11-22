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      Крадуть, щоб протистояти Путіну: провладний блогер обурливо виправдав корупцію в Україні

      Право на правду 72 Читати новину українською

      Нам нарешті пояснили, чому в Україні досі зберігається корупція і чому чиновники ніяк не припинять незаконно збагачуватись. Провладний блогер та експерт Карл Волох днями заявив, що влада просто змушена красти, бо їй доводиться вести інформаційну війну проти Путіна. І якби не вкрадені гроші, то війну просто нічим було б оплачувати.

      Волох давно відомий своєю підтримкою влади, чого він публічно особливо не приховує. 

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      То ж у своєму фейсбуці днями пан Волох нарешті зробив важливе зізнання. Цитата досілвно мовою оригіналу: "Та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти является, во многом, вынужденной – главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти противостоять атаке объединённых путинско-олигархических информационных войск".

      Ось воно, що. Виявляється, влада таки краде. Хоча всі останні роки вона наполегливо це спростовувала, називаючи всіх, хто звинувачував її в корупції, агентами Кремля. А ще критиканами-невдахами. То ж висновок із заяви Волоха можна зробити простий: якщо ви критикуєте владу за корупцію, то ви просто граєте на руку Кремлю, бо заважаєте вести важливу інформаційну війну проти Росії. Або іншими словами: як же ви патріот, якщо досі нічого не вкрали? Ну, слава богу з цим ми розібралися. 

      А тепер детальніше про причину, яка за словами Волоха, владу змушує красти. Виявляється, крадуть не для себе. І не для родичів. Крадуть заради святої справи – війни з Путіним. Зокрема, війни на інформаційному фронті. Ви, звісно, можете спитати, а куди ж тоді йде майже мільярд гривень, який щороку виділяється на Міністерство інформаційної політики? Відповідь, дивіться вище – так крадуть же ж.

      Бо, за ці роки це міністерство довело свою повну неефективність, а гроші витрачені на його утримання практично розчинилися в повітрі. Ну, але крадуть не тільки там. Крадуть також на енергетиці, на армійських закупівлях, на рефінансуванні банків, на митниці і ще багато на чому. Куди ж дівається вся ця прірва вкрадених грошей?

      карл волох
      Карл Волох

      Волох починає виправдовуватись, що наприклад, телеканал "Прямий", який вихваляє президента, з’їдає купу грошей і фінансується з саме з цих бюджетних крадіжок. Це було зрозуміло і раніше. Адже формальний власник телеканалу – екс-регіонал Макєєнко банально не має коштів, щоб утримувати таке недешеве задоволення як телебачення. Відтак, давно постало питання: звідки гроші на цей бенкет? Ну ось, Волох нам все чесно пояснив: з крадіжок.

      А оскільки крадіжки обчислюються мільярдами, наприклад, тільки на формулі "Роттердам +" крадуть 15 мільярдів гривень щороку, то вкраденого цілком вистачає і на телеканал, і на орди платних коментаторів та експертів, ну і на премію головнокомандувачу за організацію цієї звитяжної боротьби. Пікантності ситуації додає те, про що Волох мовчить.

      А саме, що телеканал "Прямий" до Майдану називався "Тоніс" і належав старшому сину Януковича. А після Революції, раптом став "Прямим" і опинився в руках Порошенка і компанії. Відтак, чистий збіг, але Генпрокуратура в суди досі не передала жодної кримінальної справи по корупції Януковича. На відміну від справи про державну зраду, саме в корупційних оборудках провину Януковича довести легко і швидко.

      Але ці справи вкриваються пилом в кабінетах ГПУ. То ж, виходить, не тільки крадуть, а ще й домовляються з бандитами з минулої влади про не розслідування їхніх крадіжок. Бо навіщо воювати з Януковичем, який можна сказати, такий самий патріот і колега нинішнього президента.

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      Янукович, напевне, теж щиро вболівав за Україну. І думав, що більше вкраду я, то менше вкраде Путін. Напевне, і у Порошенка вирішили, що кожна зайва гривня в бюджеті – це допомога ворогу. То ж знайте, якщо ви почуєте про чергову корупційну схему, значить влада ще на крок нас наблизила до перемоги. 

      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Новости Украины Деньги Владимир Путин Украина – Россия Видеоблоги Право на правду Коррупция
      Источник: 24 канал
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