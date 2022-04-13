Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что это "еще одно доказательство действительно братской любви и поддержки для Украины".

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Он напомнил, что Польша была первой страной, открыто назвавшей Россию агрессором еще в начале войны в 2014 году.

Польша всячески поддерживает Украину

Сегодня же власти страны принимают украинцев как родных. А из Польши в Украину непрерывно едут десятки тонн милитарных и гуманитарных грузов.

В Кракове теперь будет сквер "Свободной Украины". Символично, что часть польских депутатов голосует за это решение, находясь во Львове,

– заявил Садовый.

Мэр Львова подчеркнул, что без свободной Украины не будет свободной Польши и свободной Европы.

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