В частности 12 марта враг тоже понес убытки. В частности, на минах взорвалась колонна. Как отметил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, "хорошо поработали за пределами досягаемости".

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Кроме подрыва колонны, кое-где украинские защитники постреляли российских захватчиков.

Пока что красиво все идет. Враг устрашает нас страшилками, что он будет увлекать нас. Но нас это не беспокоит, мы двигаемся вперед,

– добавил глава Николаевской ОГА.

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