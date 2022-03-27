Соответствующее заявление международная организация обнародовала после обвинений в Интернете. Речь шла о том, что они способствуют России в выселении десятков тысяч украинцев в Россию.

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Мы никогда не помогаем в организации или проведении принудительной эвакуации. Это верно для Украины. Это справедливо для всего мира, где мы работаем. Мы не будем поддерживать какую-либо операцию, противоречащую воле людей,

– заявили в организации.

Также ответили и на замечания Ирины Верещук, что Красный Крест собирается открыть офис в России. Там отметили, что у организации нет офиса в Ростове-на-Дону, но она расширяет региональную структуру. Мол, так хотят иметь возможность отвечать на нужды, где их видят. Приоритетом является обеспечение постоянных поставок спасательной помощи людям, где бы они ни были.

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