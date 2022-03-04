Организация согласилась выступить нейтральным посредником в эвакуации. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Красный Крест станет нейтральным посредником и поможет гарантировать, что Россия не будет обстреливать эвакуационные каналы, которые создадут,

– сказала Верещук.

По ее словам, об этом договорились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель международного комитета Красного Креста Петр Майер во время телефонного разговора.

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