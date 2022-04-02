В пресс-службе Международной команды Красного Креста заявили, что не могут предоставить подробной информации о текущем местонахождении группы.

К теме Очевидцы рассказали об ужасах пережитого в Драмтеатре в Мариуполе

Ранее 31 марта представители Красного Креста отправились в Мариуполь, чтобы 1 апреля начать эвакуацию жителей города. Однако команда не смогла добраться до города, поэтому вернулась обратно в Запорожье.

К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют намерения захватить Мариуполь. Они планируют как можно скорее установить над городом полный контроль. К тому же, враг пытается захватить не менее 7 населенных пунктов на Донецком направлении.

Важно: Оккупанты взяли в заложники роженицу из Мариуполя, – СМИ