Красный Крест отправил 9 грузовиков гуманитарной помощи на Донбасс

В четверг, 5 апреля, девять грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) отправились через линию разграничения в направлении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не подконтрольных украинскому правительству.

Об этом сообщает Госпогранслужба. "Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины отправились 9 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области медицинские препараты, обогревательные пункты, гигиенические наборы, песок для фильтрации и теплицы общим весом около 100 тонн", – сообщают пограничники. Через #КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 9 вантажівок від #МКЧХ, які перевозили для жителів Донецької області медпрепарати, обігрівальні пункти, гігієнічні набори, пісок для фільтрації теплиці та теплиці загальною вагою 100 т. — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 5 квітня 2018 р.