Красный Крест отправил 9 грузовиков гуманитарной помощи на Донбасс
В четверг, 5 апреля, девять грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) отправились через линию разграничения в направлении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не подконтрольных украинскому правительству.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины отправились 9 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области медицинские препараты, обогревательные пункты, гигиенические наборы, песок для фильтрации и теплицы общим весом около 100 тонн", – сообщают пограничники.
Источник: 24 Канал
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