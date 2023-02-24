О том, почему это произошло, рассказал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа в комментарии Дмитрию Комарову, пишет 24 Канал.

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Как украинцы потопили "Москву"

Он подчеркнул, что крейсер "Москва" был создан для борьбы с авианосцами США. Именно его предназначение было вести бои в океане. Так что делать в Черном море ему было нечего.

Оккупанты были убеждены, что расстояние, на котором находится крейсер от берегов – недостижимо для военных Украины. Однако, как выяснилось, это неверно. Как подчеркнул главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинцы затащили это ржавое корыто непосредственно в зону поражения и потопили его.

Наши силы и средства обнаружили группу кораблей, в частности крейсер "Москва". Ну и ракетный комплекс "Нептун" поразил двумя ракетами. Для такого корабля две ракеты – это очень мало, чтобы он был затоплен. Но он сейчас на дне,

– сказал Неижпапа.

Крейсер потопила самоуверенность окупантов

Отправить "Москву" на дно помогла и самоуверенность захватчиков. Они ведь были убеждены, что уже не существует ни Военно-морских сил, ни Воздушных сил ВСУ.

Это самоуверенность. Было сказано, что Военно-морских сил и Воздушных сил ВСУ больше не существует. А если нас не существует, то кого нужно бояться? Потеряли флагманский крейсер "Москва" на войне флотом, которого нет,

– подчеркнул Неижпапа.

Благодаря уничтожению вражеского флагмана, Украина смогла не только деоккупировать остров Змеиный, но и обеспечила возможность существования зернового соглашения.

Чем известен крейсер "Москва". Это тот самый крейсер, который в первый день полномасштабного вторжения предложил военным Украины на остове Змеиный сложить оружие и сдаться. Однако защитники, понимая весь масштаб возможных последствий, послали его в известном направлении. Шел он к нему пару месяцев и в апреле наконец-то добрался до пункта назначения.