Языковой омбудсмен Тарас Креминь прокомментировал резонансное заявление пресс-секретаря президента Юлии Мендель о русском языке в Украине. Он заявил: абсолютно не поддерживает никаких вариаций русского и не видит для этого перспектив.

Кремень начал свой комментарий с того, что напомнил, как 3 недели назад Зеленский на форуме "Украина 30" сказал, что в нашей стране государственным языком является один – украинский. Поэтому именно для его функционирования и распространения должны быть созданы лучшие условия.

Напомним Мендель заявила, что в Украине есть "украинский русский" язык

Как языковой омбудсмен прокомментировал заявление Мендель

Креминь заявил: по логике Зеленского, в дальнейшем должен имплементироваться и эффективно действовать закон о языке. Поэтому, как это определено стратегией действий правительства на 2021 год, должна появиться государственная программа развития и освоения украинского языка.

В то же время имеем сегодня слова пресс-секретаря президента. У меня возникает простой вопрос: мы теперь на кого ориентируемся? Я не разделяю таких заявлений, и считаю их такими, какие не имеют никаких перспектив,

– заявил Креминь.

Языковой омбудсмен считает, что вопрос языка в Украине нужно закрыть раз и навсегда. Он отметил, что сейчас Украина должна эффективно заниматься государственной языковой политикой, при этом создавая лучшие условия и для информационной защиты.

"Русский украинский" от Мендель: что известно