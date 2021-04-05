Русский украинский не имеет никаких перспектив, – Креминь о заявлении Мендель
Языковой омбудсмен Тарас Креминь прокомментировал резонансное заявление пресс-секретаря президента Юлии Мендель о русском языке в Украине. Он заявил: абсолютно не поддерживает никаких вариаций русского и не видит для этого перспектив.
Источник:сайт языкового омбудсмена
Кремень начал свой комментарий с того, что напомнил, как 3 недели назад Зеленский на форуме "Украина 30" сказал, что в нашей стране государственным языком является один – украинский. Поэтому именно для его функционирования и распространения должны быть созданы лучшие условия.
Напомним Мендель заявила, что в Украине есть "украинский русский" язык
Как языковой омбудсмен прокомментировал заявление Мендель
Креминь заявил: по логике Зеленского, в дальнейшем должен имплементироваться и эффективно действовать закон о языке. Поэтому, как это определено стратегией действий правительства на 2021 год, должна появиться государственная программа развития и освоения украинского языка.
В то же время имеем сегодня слова пресс-секретаря президента. У меня возникает простой вопрос: мы теперь на кого ориентируемся? Я не разделяю таких заявлений, и считаю их такими, какие не имеют никаких перспектив,
– заявил Креминь.
Языковой омбудсмен считает, что вопрос языка в Украине нужно закрыть раз и навсегда. Он отметил, что сейчас Украина должна эффективно заниматься государственной языковой политикой, при этом создавая лучшие условия и для информационной защиты.
"Русский украинский" от Мендель: что известно
- Русский язык – не собственность России. Такое заявление Мендель сделала в эфире канала "Дом", целевой аудиторией которого являются жители оккупированных территорий.
- Она заявила, что русский язык – "украинский русский" – является частью культурного разнообразия Украины.
- Кроме того, Юлия Мендель подчеркнула, что языковой вопрос отдельные политики "откровенно используют для спекуляций и конфликтов".
- Закон о языке она назвала "принятым в разгар предвыборной гонки 2019".
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