Кремль создал "фабрику пропагандистов": как Россия готовит кадры для RT и оккупированных территорий

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

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Как Кремль готовит пропагандистов?

Программа "Мастерская" была запущена в 2021 году по инициативе заместителя главы администрации Владимира Путина Сергея Кириенко. Она готовит блогеров, руководителей СМИ и организаторов информационных кампаний. Через кремлевскую программу "Мастерская" прошли более 1700 участников из 16 стран, как утверждают ее организаторы.

Среди тех, кто участвует в обучении, – российские пропагандисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян. Участникам также предоставляются возможности для получения грантов и трудоустройства в проправительственных СМИ.

Руководитель программы называет Путина "основным заказчиком" их работы.

Выпускники формируют сеть для распространения согласованных информационных сообщений. В частности, соучредительница проекта Юлия Аблец рассказывала, что во время заколота Евгения Пригожина участники получали установки и распространяли их через собственные каналы, адаптируя к разным аудиториям.

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Как в пропагандистскую сеть привлекают украинцев?

По утверждению организаторов, программу прошли 123 участника с временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, россияне создали медиалагерь недалеко от Мариуполя и медиацентр в самом городе, привлекая к своим проектам школьников.

Участников образовательных программ отправляли на стажировку в российские СМИ, в частности в ТАСС, Mash и "Комсомольскую правду".

В то же время выпускники "Мастерской" работают и на зарубежную аудиторию. В частности, Кристель Неан и Виктория Смородина основали агентство International Reporters, а Андреа Лучиди возглавил его итальянскую редакцию.

По данным расследования, это агентство распространяет материалы, опровергающие российский авиаудар по родильному дому в Мариуполе.

Откуда поступают деньги на подготовку пропагандистов?

За 2024–2025 годы программа получила около 121 миллиона рублей целевых взносов. При этом информацию о донорах и конкретных расходах организаторы не раскрыли.

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По их же данным, в течение первых двух лет работы выпускники "Мастерской" одержали победы примерно в 100 грантовых конкурсах.

Таким образом, как свидетельствует расследование, Кремль выстраивает сеть подготовленных медийщиков, охватывающую российские проправительственные СМИ, оккупированные территории Украины и зарубежные информационные площадки.

Напомним, ранее российский оппозиционер Илья Давлятчин рассказал 24 Каналу о падении доверия к кремлевской пропаганде. По его словам, россияне все меньше доверяют пропагандистским СМИ, а рейтинги передач Владимира Соловьева существенно упали.