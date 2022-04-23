Кремль готовит россиян к обнищанию

"Грустно", но Россия идет ко дну, как крейсер "Москва". Власти страны уже готовят население к сложному экономическому положению.

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21 апреля глава российского центробанка Набиуллина на встрече с Путиным успокоила президента, что " Россия имеет все необходимые финансовые ресурсы, дефолт стране не грозит" . Впрочем, как отмечает Центр стратегической коммуникации и информбезопасности, это очередной фейк.

Ведь за несколько дней до этого она предупредила, что период, когда экономика страны может жить на запасах, имеет конец. По ее словам, санкции сказались на финансовом рынке, но "сейчас начнут все больше влиять на экономику".

Поэтому российские власти, как всегда, убеждают, что никаких проблем нет, а на самом деле готовят своих граждан к тяжелым испытаниям.

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