Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Adv

популярные видео

Что Лавров заявил об украинских территориях?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме российского государственного телеканала "Первый канал" о Русской православной церкви заявил, что юго-восточная Украина и большая часть центральной Украины, включая Киев, нибито являются "традиционно российскими землями".

Лавров также заявил, что Москва должна достичь своих целей в войне против Украины и победить так называемую русофобию "на территории, которая сейчас называется Украина".

В ISW отмечают, что подобные заявления российских чиновников не являются новыми. Кремль еще до полномасштабного вторжения в 2022 году проводил информационную кампанию, в которой продвигал идею о том, что Россия должна контролировать большую часть Украины, а на западе страны останется лишь небольшая государственная территория.

После начала полномасштабной войны высокопоставленные чиновники России неоднократно публично возвращались к этим территориальным претензиям.

Реклама

Какие территории Украины Россия хочет контролировать?

Москва годами пытается оправдать вторжение в Украину в 2014 и 2022 годах заявлениями о якобы исторической принадлежности украинских территорий к России. Российские чиновники отдельно называли "российскими" Харьков, Николаев и Одессу.

Кремль также регулярно использует термин "Новороссия" – вымышленное историческое образование, к которому российские власти относят значительную часть юга и востока Украины и называют эти территории якобы неотъемлемой частью России.

Однако, как отмечают аналитики ISW, последнее заявление Лаврова охватывает еще более обширную территорию Украины, чем традиционные кремлевские претензии в рамках концепции "Новороссии".

Институт изучения войны давно считает, что одной из причин вторжения России в 2022 году было стремление Кремля восстановить полный контроль над Украиной после провала предыдущих попыток добиться этого.

Почему заявления Кремля противоречат мирным предложениям?

Аналитики ISW обращают внимание на то, что заявления российских чиновников о неизменности масштабных военных целей Москвы не согласуются с сообщениями о недавних американских предложениях по завершению войны.

Реклама

В Кремле продолжают публично заявлять о претензиях на значительную часть украинской территории, что свидетельствует об отсутствии отказа от максималистских требований к Украине.

Российские власти неоднократно давали понять, что их территориальные аппетиты не ограничиваются нынешней линией фронта. Ранее аналитики ISW также обращали внимание на территориальные претензии Кремля, выходящие за пределы Донбасса.