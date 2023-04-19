Журналисты, изучившие секретный доклад американской разведки, обнаружили, что россияне пытались вмешаться в доступ наших защитников к интернету. Они хотели нарушить работу спутниковой связи Starlink, которую Илон Маск предоставил Украине с первых дней полномасштабного вторжения.

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Хотели оставить ВСУ без связи

Документ пролил свет на то, что Москва в течение месяцев экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы "Тобол". С ее помощью оккупанты стремились нарушить передачу данных Starlink в Украине.

Следует понимать, что документ не демонстрирует, были ли эксперименты россиян удачными. В то же время выводы разведки впечатляют, подчеркивают в издании. Они ведь, похоже, подтверждают подозрения, которые раньше были у наблюдателей.

По их мнению, программа, которую якобы разработали для защиты спутников Кремля, может использоваться для атаки других спутников, использующих противниками.

В издании отмечают, что компания SpaceX, которой и принадлежат Starlink, от комментариев отказалась. Весной прошлого года Илон Маск кратко комментировал попытки Кремля атаковать его спутниковую связь. В мае он написал в твиттере, что хотя Starlink продемонстрировал свою устойчивость к таким попыткам "глушения и взлома", россияне, похоже, активизируют свои усилия.

Как на это реагирует Пентагон и Минобороны Украины

На вопрос об утечке оценки Пентагон не ответил. В то же время в ведомстве отметили важность спутниковой связи для украинских военных.

Эти системы составляют важный уровень в коммуникационной сети Украины,

– отметил майор Чарли Дитц, спикер Министерства обороны.

Он также добавил, что министерство "по-прежнему сосредоточено на предоставлении украинцам спутниковой связи, в которой они нуждаются".

Спикер Министерства обороны Украины Константин Жура заявил, что официальные лица в Киеве знают об усилиях россиян. Более того, они "принимают меры по их нейтрализации".

Что логично, посольство России в Вашингтоне на запрос журналистов не ответило. Комментария со стороны страны-агрессора получить не удалось.

Журналисты подчеркивают, что Starlink "оказались жизненно важными" для наших защитников. Украинские военные полагаются на эти небольшие портативные терминалы для связи на поле боя, а также во время передачи данных разведки. В то же время отмечают, что оккупантам сложнее перебить спутниковые средства связи, в отличие от радиостанций и мобильных телефонов.