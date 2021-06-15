Буквально стараются выковырять неудобные слова Путина из ушных раковин – хватают их за ноги и тащат наружу.

Интересно Надо было не хихикать: Путина поставили в тупик неудобным вопросом

Не успел Путин сплюнуть в интервью NBC словами, что ему "все равно", как там будет в колонии с Навальным, как сразу понеслась правка стенограммы: Кремль вырезал его искреннее, нутряное "да мне все равно". Смешные люди.

"Слово – не воробей. Вылетит – не поймаешь"

Это все равно, как если бы Белый дом бросился вымарывать из стенограммы слова Байдена о киллере Путине в интервью другому медиа-гиганту – ABC.

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Кремлевский коллектив похож на комичных никулинских зайцев из "Бриллиантовой руки" – с их лихой косьбой при Луне под песню "А нам все равно…"

Накосит главный в интервью черт знает чего, принесут охапкой в Кремль, свалят и разбирают – то ли урезал. По итогам общения с NBC выяснили, что не ту "трын-траву" косой зацепил.