Китайский провал

Китай вроде бы провозгласил "партнерство без границ" с Российской Федерацией, но границы появились быстро – поддержки российской войны против нас не будет.

На языке фактов Европа подсчитала, что легко проживет без российского газа

Санкции нужны Китаю меньше всего, особенно вместе с высокими ценами на продовольствие и энергоносители.

Индийские ухаживания

Индию Россия решила "купить", предлагая нефть по 60 долларов за баррель, то есть – за полцены.

Причина ясна – мир будет постепенно отказываться от российской нефти, ведь она финансирует войну и диктатуру.

Остракизм России зафиксирован

Китай и Индия будут использовать Россию и Кремль для своих целей, но уже никогда не сочтут ее равной себе, ее армия и экономика уже не в высшей лиге.

К России с презрением и пока еще страхом относятся в Европе, в Азии страха точно нет, а презрение начало появляться.

Кремль не сможет переориентироваться с Запада на Восток, война поставила его вне закона для цивилизованного мира.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: