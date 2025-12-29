Тест для Трампа: аналитик объяснил, зачем Кремль придумал "атаку" на резиденцию Путина

Кремль заявил о якобы "атаке" на одну из резиденций Владимира Путина, а впоследствии заговорил о пересмотре подхода к мирным переговорам. Об этом публично заговорили после того, как Лавров и сам Путин в разговоре с Трампом вспомнили этот эпизод и привязали его к переговорному процессу.

Председатель аналитически адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала сказал, что это выглядит как психологически информационная операция. По его мнению, Кремль таким вбросом проверяет, "клюнет" ли Дональд Трамп.

Может ли Трамп "клюнуть" на крючок Кремля?

Рыбачук объяснил, что история о якобы "атаке" выглядит как психологически информационная операция, в которой Россия действует по привычному сценарию. По его словам, Москва пытается подать себя стороной, которая не начинает агрессию, а якобы только "реагирует", чтобы получить удобный повод для дальнейших заявлений и шагов.

Россия формально никогда не нападает, она только защищается,

– заявил Рыбачук.

Ключевой вопрос не в том, насколько изящно сделан вброс, а в том, сработает ли базовый скепсис к заявлениям Кремля. Он пояснил, что Россия действует слишком прямолинейно, поэтому реакция на эту историю станет показателем, готов ли Трамп остановиться и задать элементарные вопросы.

Это тест только для Трампа, а именно тест не так на когнитивные способности, как на элементарную способность думать и мыслить,

– отметил Рыбачук.

Кремль запускает подобные истории именно потому, что рассчитывает на быструю реакцию и на то, что громкий повод оттеснит на второй план вопрос о фактах. Именно в такой информационной среде Москва и пытается "проталкивать" выгодные ей версии.

Кремль пытается сломать переговорную динамику

Вброс о якобы "атаке" появился после того, как публично сложилось ощущение положительной динамики в контактах Украины и США. Он отметил, что эта тональность была слишком оптимистичной и могла не устраивать Москву.

Слишком хорошая была картинка, слишком оптимистичная,

– сказал Рыбачук.

При таких условиях Кремлю сложнее просто сказать "нет" на согласованные наработки без дополнительного повода. Поэтому, по его мнению, Москва выбрала громкий сюжет, который сразу сдвигает акценты с переговорного содержания на эмоции.

Они просто сразу сказали: "Ага, как можно на святое замахнулись – эти украинские боевые комары налетели на резиденцию",

– отметил Рыбачук.

В этой логике важен не сам объект и не правдоподобность истории, а информационный эффект. Он предположил, что Кремль таким способом ищет оправдание для давления, затягивания переговоров или попытки переиграть рамку процесса под себя.

