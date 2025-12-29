Тест для Трампа: аналитик объяснил, зачем Кремль придумал "атаку" на резиденцию Путина
- Кремль заявил об "атаке" на резиденцию Путина и привязал это к переговорному процессу с Трампом.
- Аналитик Олег Рыбачук считает, что это психологически информационная операция, чтобы проверить реакцию Трампа.
Кремль заявил о якобы "атаке" на одну из резиденций Владимира Путина, а впоследствии заговорил о пересмотре подхода к мирным переговорам. Об этом публично заговорили после того, как Лавров и сам Путин в разговоре с Трампом вспомнили этот эпизод и привязали его к переговорному процессу.
Председатель аналитически адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала сказал, что это выглядит как психологически информационная операция. По его мнению, Кремль таким вбросом проверяет, "клюнет" ли Дональд Трамп.
Смотрите также Сырский приоткрыл планы ВСУ на 2026 год по Купянску
Может ли Трамп "клюнуть" на крючок Кремля?
Рыбачук объяснил, что история о якобы "атаке" выглядит как психологически информационная операция, в которой Россия действует по привычному сценарию. По его словам, Москва пытается подать себя стороной, которая не начинает агрессию, а якобы только "реагирует", чтобы получить удобный повод для дальнейших заявлений и шагов.
Россия формально никогда не нападает, она только защищается,
– заявил Рыбачук.
Ключевой вопрос не в том, насколько изящно сделан вброс, а в том, сработает ли базовый скепсис к заявлениям Кремля. Он пояснил, что Россия действует слишком прямолинейно, поэтому реакция на эту историю станет показателем, готов ли Трамп остановиться и задать элементарные вопросы.
Это тест только для Трампа, а именно тест не так на когнитивные способности, как на элементарную способность думать и мыслить,
– отметил Рыбачук.
Кремль запускает подобные истории именно потому, что рассчитывает на быструю реакцию и на то, что громкий повод оттеснит на второй план вопрос о фактах. Именно в такой информационной среде Москва и пытается "проталкивать" выгодные ей версии.
Кремль пытается сломать переговорную динамику
Вброс о якобы "атаке" появился после того, как публично сложилось ощущение положительной динамики в контактах Украины и США. Он отметил, что эта тональность была слишком оптимистичной и могла не устраивать Москву.
Слишком хорошая была картинка, слишком оптимистичная,
– сказал Рыбачук.
При таких условиях Кремлю сложнее просто сказать "нет" на согласованные наработки без дополнительного повода. Поэтому, по его мнению, Москва выбрала громкий сюжет, который сразу сдвигает акценты с переговорного содержания на эмоции.
Они просто сразу сказали: "Ага, как можно на святое замахнулись – эти украинские боевые комары налетели на резиденцию",
– отметил Рыбачук.
В этой логике важен не сам объект и не правдоподобность истории, а информационный эффект. Он предположил, что Кремль таким способом ищет оправдание для давления, затягивания переговоров или попытки переиграть рамку процесса под себя.
Последние новости о мирных переговорах:
- Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована, чтобы Россия вернула деньги в форме репараций, поскольку средства нужны для восстановления государства. Он также напомнил об идее создания фондов для восстановления и оценку потерь Украины в 800 миллиардов долларов.
- Рамки переговоров могут отличаться. Политолог Алексей Буряченко предположил, что США могли вести несколько параллельных треков переговоров, из-за чего для Украины, Европы и России могли звучать разные рамки одного плана. Он также высказал мнение, что позиция Дональда Трампа могла выглядеть фрагментированной, и добавил, что американская сторона может пытаться подать сам факт контактов как политический результат.
- Зеленский сообщил, что 20 – пунктный план мирного урегулирования готов на 90%, а в документе остались два вопроса: Запорожская АЭС и территории. В то же время он отметил, что гарантии безопасности для Украины согласованы на 100%, остаются лишь уточнения по сроку их действия.