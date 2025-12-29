Тест для Трампа: аналітик пояснив, навіщо Кремль вигадав "атаку" на резиденцію Путіна

Кремль заявив про нібито "атаку" на одну з резиденцій Володимира Путіна, а згодом заговорив про перегляд підходу до мирних переговорів. Про це публічно заговорили після того, як Лавров і сам Путін у розмові з Трампом згадали цей епізод і прив'язали його до перемовного процесу.

Голова аналітично адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу сказав, що це виглядає як психологічно інформаційна операція. На його думку, Кремль таким вкидом перевіряє, чи "клюне" Дональд Трамп.

Чи може Трамп "клюнути" на гачок Кремля?

Рибачук пояснив, що історія про нібито "атаку" виглядає як психологічно інформаційна операція, у якій Росія діє за звичним сценарієм. За його словами, Москва намагається подати себе стороною, яка не починає агресію, а нібито лише "реагує", щоб отримати зручний привід для подальших заяв і кроків.

Росія формально ніколи не нападає, вона тільки захищається,

– заявив Рибачук.

Ключове питання не в тому, наскільки витончено зроблений вкид, а в тому, чи спрацює базовий скепсис до заяв Кремля. Він пояснив, що Росія діє надто прямолінійно, тому реакція на цю історію стане показником, чи готовий Трамп зупинитися і поставити елементарні запитання.

Це тест тільки для Трампа, а саме тест не так на когнітивні спроможності, як на елементарну спроможність думати і мислити,

– зазначив Рибачук.

Кремль запускає подібні історії саме тому, що розраховує на швидку реакцію і на те, що гучний привід відтисне на другий план питання про факти. Саме в такому інформаційному середовищі Москва і намагається "проштовхувати" вигідні їй версії.

Кремль намагається зламати перемовну динаміку

Вкид про нібито "атаку" з'явився після того, як публічно склалося відчуття позитивної динаміки у контактах України та США. Він наголосив, що ця тональність була надто оптимістичною і могла не влаштовувати Москву.

Надто гарна була картинка, надто оптимістична,

– сказав Рибачук.

За таких умов Кремлю складніше просто сказати "ні" на узгоджені напрацювання без додаткового приводу. Тому, на його думку, Москва обрала гучний сюжет, який одразу зсуває акценти з переговорного змісту на емоції.

Вони просто зразу сказали: "Ага, як можна на святе замахнулися – оці українські бойові комарі налетіли на резиденцію",

– зазначив Рибачук.

В цій логіці важливий не сам об'єкт і не правдоподібність історії, а інформаційний ефект. Він припустив, що Кремль таким способом шукає виправдання для тиску, затягування переговорів або спроби переграти рамку процесу під себе.

