В период "радиотишины" в Кремль приехал только Болсонару, который вот-вот с полным провалом проиграет выборы в Бразилии и удержать его у власти могут только кибер- или информатаки Кремля.

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К Путину никто не ездит

И даже его Кремль встречал с оркестром и поклонами. Больше к жителю Кремля никто не ездит. И вряд ли уже будет.

К Путину уже никто не ездит / Фото Getty Images

В это время свежие демократии будут совместно работать три дня (18 – 20 февраля – 24 канал) на Мюнхенской конференции безопасности ради мира. Выборность держит как власть, так и население западных стран в хорошей форме.

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Кремль знает, кто проиграет

Кремль осознает, кто в этой гибридной войне проиграет. Хотя и повышает ставки, играя на слабых "нервах" некоторых.

Но извлеченные из анналов истории никому не нужные западные экс-политики в роли кремлевских лоббистов выдают "нервным" безнадежность отставания Кремля.

Уже нет сомнений, что в учебниках истории эта глава завершится Гаагой.

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