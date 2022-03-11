В сети начали появляться сообщения, в которых Кремль сам признает, что им следует остерегаться западных стран. Так как здесь высокая атмосфера ненависти к россиянам.
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В ряде западных стран высокая атмосфера ненависти к россиянам, это очень опасно, россияне должны быть готовы и проявлять осторожность,
– говорится в сообщении.
Что ж, кажется, "великая страна" не такая уж бесстрашная – оказывается, они могут бояться.
Западные страны же безосновательно выражают ненависть к россиянам, которые считают себя и свое государство "белыми и пушистыми". Не так ли?
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