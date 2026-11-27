Согласно трансляции российского телевидения, ведущие убеждают свою аудиторию в том, что остановить украинское руководство в глобальном противостоянии невозможно.

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О чем лгут российские пропагандисты

Рупоры Кремля пытаются внушить зрителям мысль о том, что операции якобы вышли далеко за пределы украинского региона.

Пропагандисты отдельно акцентировали внимание на стремлении распространить противостояние на другие континенты, комментируя ход международных событий.

Начнем со срочных новостей. Киевский режим решил расширить масштабы войны сразу и на Европу, и на Африку. Помимо непосредственно Украины, у ВСУ появились еще два театра военных действий – это Балтийское и Средиземное моря– прозвучало в эфире.

Особое внимание пропагандисты уделили взаимоотношениям между официальным Киевом и европейскими столицами. Они заявили о полной смене геополитических ролей на континенте, выдвинув тезис о подчинении европейских институтов Украине.

"Сам Зеленский, конечно, мечтает вести войну по всей планете, диктатора, похоже, остановить невозможно. Ну, с Европой, возможно, об этом и говорим. Европа не контролирует Украину, Украина контролирует Европу. А что, так? Ну, так и есть. Я понимаю, но де-факто Украина контролирует Европу", – утверждали в российском эфире.

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Подобные утверждения в очередной раз демонстрируют оторванность российских нарративов от реальности на фоне попыток оправдать собственную агрессию. Создавая мнимые угрозы в глобальных масштабах, кремлевские СМИ пытаются сместить фокус внимания внутренней аудитории с реальных событий на фронте.

Напомним, что в исследовании аналитиков Украинского центра безопасности и сотрудничества говорится, что Россия в последнее время и продвигала образ Украины как "репрессивного государства", и спекулировала на "некомпетентности власти" в связи с "системным кризисом" в различных сферах.