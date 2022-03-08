Рашистам не хватает и военной техники и боеприпасов. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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Фото и видео с передвижения российских войск на территорию Украины ярко демонстрируют, что вместо распиаренной современной бронетехники, солдат перевозят обычными автомобилями. Их, видимо, изъяли у предприятий и фермерских хозяйств,

– говорится в сообщении.

В Украину захватчики прибыли на микроавтобусах, грузовиках и даже мусоровозах. Крепкая российская армия оказалась таковой лишь на парадах, а в реальных боевых условиях ее не хватило даже на 2 недели.

В последние дни оккупанты меньше выпускают оперативно-тактические ракеты 9М723 по Украине. Похоже, что их сейчас собирают со всей России. То есть государство-агрессор использует против Украины свои последние военные резервы.

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