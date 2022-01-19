Журналисты 24 канала собрали самую интересную информацию о традициях и истории Крещения, мифах, связанных с этим праздником, и истории людей, которые не боятся нырять в ледяную воду. Обо всем этом – рассказываем дальше.

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"А тот третий праздник": история возникновения Крещения

Святое Крещение, или, как его называют в народе, Иордан, ежегодно отмечают 19 января. С ним связывают чрезвычайно важное событие: крещение Христа. В Библии говорится, что когда Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, он принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан.

Интересно! Именно поэтому и принято в этот день на приветствие "Христос крещается!"отвечать "В реке Иордане!".

Когда он вышел на берег, с небес послышался голос Бога-Отца, который назвал Иисуса своим сыном. И на него снизошел Святой Дух в образе голубя. Отсюда еще одно название праздника – Богоявление. Православные и греко-католики считают, что именно этот праздник подтверждает таинство Святой Троицы. Ведь в этот день, по христианскому учению, явился Бог в трех ипостасях:

Бог Отец – в голосе,

Сын Божий – во плоти,

Дух Святой – в виде голубя.

Считается, что на Крещение, с полуночи до полуночи, вода приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года, леча не только телесные болезни, но и духовные.



Богоявление Иисуса Христа / Фото с сайта УГКЦ

Голодная кутья и обряды с водой – уникальные традиции празднования

Как известно, празднику Крещения предшествует Крещенский вечер. Его также называют Вторым сочельником, Щедрым вечером или Голодной кутьей. Названий много, но смысл один.

18 января – Крещенский вечер

Еще наши предки шли в церковь вечером 18 января. После службы происходило великое освящение воды. И хотя вся вода в этот день считается святой, люди пытались принести домой хотя бы немного "вечерней воды". То есть той, которую освятили в церкви накануне Крещения. Ведь эту воду считали самой сильной.

Обычно после освящения воды в церкви все люди возвращались в свои дома. Пока мать или старшая дочь подавали на стол, отец брал из-за образа Божьей Матери пучок сухих васильков, мочил их в свяченой воде и кропил все в доме и в хозяйстве.

Еще одна важная традиция – перед тем, как приступать к ужину, надо выпить ложечку святой воды. Ее, как полагают, лучше всего употреблять натощак. После этого можно и покушать. За ужином в Крещенский вечер наши предки ели кутью, овсяный кисель и блины.

Обратите внимание! В Крещенский вечер в последний раз щедруют: ребята щедруют только под окнами тех девушек, кто на выданье. Также, это последний день колядок, на который "Меланку" водят в основном девушки.

19 января – Крещение

Праздник Крещения вобрал в себя не только христианские, но и языческие обряды, главными из которых, конечно, были обряды с водой. Большинство крещенских обрядов имело очистительный характер, а готовились накануне: мыли избы и тщательно выметали сор. Всего совершается 2 таинства освящения воды:

накануне Крещения, в Крещенский вечер – внутри церкви,

и в сам день Крещения – на ближайшем озере или реке.

Перед Крещением люди изо льда вырезали крест на водоемах и шли к этому месту, где священник освящал воду. Такая традиция до сих пор сохраняется во многих городах и селах. Каждый год на Крещение сотни людей ныряют в проруби. Некоторые считают, что это – основная традиция праздника, что таким образом очищаются от грехов и болезней.

Ради забавы или смывания грехов: зачем люди ныряют в прорубь

Человеку, который никогда не нырял зимой в прорубь, трудно поверить, что кто-то делает это по собственной воле. Первое, что приходит в голову, когда видишь, как человек плавает в ледяной воде, это то, что у него, вероятно, очень сильная мотивация. Однако на самом деле мотивы у всех очень разные.

Наш коллега, выпускающий редактор 24 канала Василий Денисюк, купается в проруби почти каждый год. Впервые он нырнул в воду на Крещение в 17-летнем возрасте. С тех пор это традиция и хороший способ расслабиться и отдохнуть.

Тогда мы с друзьями просто решили попробовать нырнуть. Мотивации как таковой, видимо, и не было. Это больше просто интересное развлечение,

– вспомнил Василий.

Сейчас он продолжает соблюдать традиции, отмечая, что делает это не для "смывания грехов". По его словам, он не вкладывает глубокого смысла в это, а скорее просто наслаждается процессом.



Василий ныряет в компании друзей / Фото Василия Денисюка

Василий признался, что особо не закаляется перед Крещением. Однако, указывает он, важно подготовить место для ныряния.

Заранее разжечь костер, чтобы можно было согреться сразу. Если водоем покрыт слоем льда, то пробить его. И, конечно, расчистить дорогу от водоема к костру. Чтобы согреться после купания можно выпить бокал вина и коньяка (но очень важно: именно после, а не до купания, и именно бокал, без злоупотребления!),

– подчеркнул Василий.

Он добавил, что накануне Крещения его семья собирается вместе, чтобы встретить Щедрый вечер.

"По традициям он у нас практически такой же, как и Сочельник, разве щедровки заменяют колядки. А уже 19 января с друзьями ходим друг к другу в гости, щедруем", – отметил Василий.



Важно подготовить место для ныряния / Фото Василия Денисюка

Давид Гогунский, родом из Приморска, что на Запорожье, нырял впервые в 2013 году, когда ему было 16. Произошло это во время отдыха с родителями в Славском на Львовщине. Для жителей Восточной Украины такие традиции являются не очень распространенными. Однако тогда любопытство победило.

Все было очень цивильно: на территории гостиничного комплекса, где мы остановились, был бассейн. Понятное дело, что зимой он был покрыт слоем льда. Работники отеля сделали прорубь, а священник освятил воду,

– вспомнил Давид.

Рядом с бассейном обустроили палатки с горячими напитками и кучей теплых пледов. Всем выдавали тапочки, чтобы не было холодно в ноги.

"Вода, как и воздух, была очень холодной. Когда я нырнул, мне показалось, что она обжигает кожу, словно огнем. После выхода из воды все тело дрожало, но помогли теплые полотенца и сухая одежда. Это невероятный опыт", – заметил он.

Давид также согласился, что очень важно, чтобы место после ныряния было хорошо обустроенным. Еще лучше – когда рядом есть другие люди, которые следят за процессом и в случае чего, смогут помочь.



Первое ныряние на Крещение / Фото Давида Гогунского

Самые распространенные мифы

За сотни лет празднования Крещения уже появились устоявшиеся традиции празднования этого дня. Однако часть из них люди ошибочно связывают с церковью. На самом же деле это не всегда так.

Смывание грехов

В Православной церкви Украины уже не первый год отмечают: традиция купания в проруби на Крещение не имеет ничего общего со "смывкой" грехов, получением особого Божьего благословения или духовного очищения.

Ни одного церковного предписания в Украинской церкви для совершения погружения в зимнюю воду нет и никогда не было,

– подчеркнули в ПЦУ.

Как пояснили в Православной церкви Украины, погрузившись в воды Иордана, Христос освятил их и благословил для нас таинство крещения как необходимое условие для спасения.

"Спаситель сошел в воды Иордана не для очищения от личного греха, потому что он был безгрешным, а для того, чтобы взять на себя грехи человечества и даровать нам через крещение возможность обновиться, спастись", – отметили в ПЦУ.

Там добавили, что грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы ее вылечить, нужно сначала ее выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией и через таинства церкви.

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Как рассказал священник ПЦУ Михаил Омелян журналистам 24 канала, у украинцев не было традиции купания в проруби, связанной с праздником Богоявления.

Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Нет описаний такого действа ни в древних источниках, ни в исследованиях о традиции казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста,

– констатировал священник.

Он добавил, что некоторые историки связывают такой обычай с нашими соседями, русскими, у которых было заведено нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма как части здорового образа жизни.

Единственный способ соединиться с Иисусом Христом

В то же время Михаил Емельян отметил, что объединиться с Сыном Божьим можно и другим способом.

"Посредством Таинства Евхаристии, причастия Тела и Крови Спасителя человек соединяется с Богом. Праздник Крещения Господня, который мы сегодня отмечаем, напоминает каждому, что мы должны сознательно каяться в своих грехах, бороться с соблазнами и распознавать зло – и не давать ему стать преградой единения с Богом", – заметил священник ПЦУ.

Воду освящают не ионы серебра креста

Как известно, святая вода не портится со временем и не имеет плохого запаха даже после нескольких лет хранения. Некоторые связывают это с тем, что во время рукоположения вкладывают золотой или серебряный крест и именно из-за этого она консервируется и не портится. Однако в ПЦУ подчеркнули:

Саму воду освящают вовсе не ионы серебра креста, который в нее погружают. И если во время совершения водосвятия используют, скажем, крест деревянный, то вода все равно силой благословения Божия и благодати Святого Духа по молитвам становится святыней.



Освящение воды на Крещение / Фото "Украинской правды"

Безопасно ли погружаться в прорубь: мнение врачей

Врачи предупреждают, что для людей, которые не привыкли закаляться, погружение в ледяную воду может быть опасным и привести не только к проблемам со здоровьем, но и смерти.

Реакция на холод может быть индивидуальной – она зависит от многих факторов, среди которых: пол, возраст, состояние здоровья, уровень физической подготовки. По данным The Outdoor Swimming Society, главную опасность представляет холодовой шок – именно эта реакция является причиной смерти у 60% тех, кто умирает в холодной воде.

Из-за холодового шока у человека наступает период гипервентиляции, который он не может контролировать. Дыхание очень ускоряется, что может привести к ощущению паники, что тоже опасно, ведь может вызвать потерю сознания, как следствие – человек утонет.

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Идеально, если перед тем, как решите нырять в прорубь, вы посетите высококвалифицированного врача, который проанализирует особенности вашего здоровья и сделает вывод – можно вам в ледяную воду или нет. Ведь во время купания возможно внезапное проявление или обострение болезней.



Надо уметь правильно купаться в проруби / Фото Лига.Нет

Тем, кто таки решится искупаться в ледяной проруби, в Центре общественного здоровья советуют готовиться к крещенскому купанию заранее. Особенно если вы новичок и никогда раньше не погружались.

Выбирайте специально оборудованные для купания места. Погружение должно происходить под наблюдением людей, которые вовремя могут позвать спасателей и медиков на помощь. Обязательно сделайте зарядку перед тем, как зайти в воду, это поможет "разогреть" организм. Снимите металлические украшения, ведь металл имеет свойство быстро охлаждаться, а контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм. Не ныряйте сразу же с головой – это может привести к резкому охлаждению организма.

Спасатели отмечают, что новичкам нельзя быть в воде более 10 секунд. Зато опытные ныряльщики могут остаться в воде не более чем на 30 секунд. Выйдя из воды, нужно обтереться сухими полотенцами и сразу же одеться. После завершения процедуры согрейтесь горячим чаем.

Где в Украине нырнуть в прорубь на Крещение

Спасатели призывают купаться на Крещение только в специально отведенных для этого местах. Их обустройством в большинстве случаев занялись местные власти. На этих локациях организуют подход к воде, а также на местах будут дежурить спасатели и медики

Киев

В столице обустроили сразу 15 локаций для погружения. На каждой из них 19 января с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели Kyiv Lifeguard Service от "Плеса" и Специализированной аварийно-спасательной водолазной службы. Также будут работать медпункты. Окунуться можно будет:

в Гидропарке;

на Оболонской набережной;

в парке "Феофания";

на озере Тельбин;

на Днепровской набережной.

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Львов

Для празднования в городе оборудовали 3 локации, где гости и жители города смогут окунуться:

парк "Ореховая роща" на улице Владимира Великого;

парк "Погулянка" на улице Вахнянина;

озеро в городе Винники, которое находится в подчинении Львовского горсовета.

Днепр

В Днепровском горсовете выбрали 4 локации, где можно будет окунуться:

парк Сагайдак;

Монастырский остров;

Приднепровский парк;

озеро на Красном Камне.

Одесса

Традиционно места для праздничного погружения будут на городских пляжах. Основные мероприятия будут проходить на пляже "Ланжерон", который приготовили к празднику. На месте постоянно будут дежурить спасатели и водолазы.

Также традиционно купание организуют на пляжах:

16 станция Большого Фонтана;

Лузановка.

Харьков

Нырнуть на праздник можно в источнике в Саржином Яру. Эта локация является самой популярной в городе. Также можно будет нырнуть в источник Алексеев. Это источник один из старейших в городе.

Запорожье

В городе будет только 2 места для купания и освящения воды на Крещение: Центральный и Правобережный пляжи. Во время праздника на месте будут дежурить спасательные и медицинские службы.

Счастливого Крещения!