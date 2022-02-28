Об этом в эфире 24 канала сказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко. По его словам, на самом деле такая угроза является бессмысленной.
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"Заявление Путина о повышенной боевой готовности ядерной силы, по моему мнению, это крик отчаяния. Человек уже хватается за последний аргумент, который остался. Однако его на самом деле тоже нет", – отметил Огрызко.
Весь идиотизм кремлевского болотного карлика... Он понимает, что использование ядерного оружия – это самоуничтожение и приговор самому себе,
– подчеркнул экс-министр.
Как отметил Огрызко, американцы и британцы четко сказали, что поставят Путина на колени.
Готовы ли к этому США
"Не сомневаемся, что президент США уже давно просчитал эти вещи, и американские военные сейчас находятся в надлежащей форме. Их вооруженные силы, думаю, давно готовы дать любой ответ на эти шизофренические угрозы", – заверил Огрызко.
По словам Огрызко, угроза ядерным оружием – это для Путина последняя стадия блефа и запугивания, больше у него козырей нет.
Огрызко о запугивании со стороны Путина: смотрите видео
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