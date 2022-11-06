В пожаре погибли по меньшей мере 13 человек. По подозрению в поджоге задержали военного, недавно вернувшегося из Украины.

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Пожар произошел в кафе "Полигон" (которое также называют ночным клубом). Оно принадлежит местному депутату областной думы от "Единой России" Ихтияру Мирзоеву. Огонь распространился на 3,5 тысяч квадратных метров. Из здания эвакуировали 250 человек. Еще 15 человек вывели из дома рядом с кафе.

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Смертельный пожар в кафе в Костроме: смотрите видео