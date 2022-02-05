Криштиану Роналду – уникальный игрок. Уроженец португальского острова Мадейра рос в небогатой семье и имел все шансы завершить спортивную карьеру еще в подростковом возрасте, поскольку имел серьезные проблемы с сердцем, однако победил болезнь и благодаря своему таланту, характеру и настойчивости стал звездой футбола и всего спорта.

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Большое противостояние

Когда мы говорим о Роналду, непременно вспоминаем о его противостоянии с Лионелем Месси, которое длится уже почти 20 лет. Две легенды играли и до сих пор играют в одно время и имели немало возможностей для очного выяснения отношений. Впрочем, однозначного ответа на вопрос, кто лучше, – нет. Существует множество аргументов как в пользу португальца, так и в пользу аргентинца.

2017-й год – Роналду на пике / Фото AS

Месси имеет больше "Золотых мячей" (7 против 5), но сама методика определения их обладателя, что до реформы премии, что после вызывает немало вопросов (в декабре 2021 в этом убедились лично Карим Бензема и Роберт Левандовский), больше голов в личных противостояниях (22 против 21), у Роналду больше побед в Лиге Чемпионов, он гораздо более успешен на уровне сборных, но имеет меньше клубных трофеев, правда, добирает в их разнообразии, так как это кубки из 4 стран.

Последнее слово за CR7: в последней на сегодня очной встрече двух легенд верх взяла команда Роналду, а сам португалец стал автором дубля / Getty Images

Месси большинство своих наград получил как игрок "Барселоны" – он почти всю жизнь играл в одной системе и был ее центром, что дало возможность скрыть слабые стороны игрока и максимально раскрыть его таланты. Разрушение этой системы и переход из "Барселоны" во французский клуб ПСЖ привели к тому, что Месси до сих пор себя ищет и никак не вспомнит как быть бомбардиром.

2017-й. Сладкая месть Роналду Месси и всей Каталонии / Getty Images

Роналду играл за различные клубы и достигал успеха в трех разных топовых чемпионатах – английской Премьер-лиге, Примере и Серии А. Правда, его бомбардирские успехи не всегда конвертировались в командные, особенно в последние сезоны. Впрочем, это не является проблемой португальца, потому что в "Реале" и сборной тренерские штабы сумели получить выгоду от эффектности и эффективности Роналду.

Роналду – постоянная угроза для защиты соперников / Getty Images

Аномалия

Сторонники теории превосходства Месси указывают на то, что игра аргентинца – чистая магия и уникальная эстетика, так как он лишен физических преимуществ, которые имеет Роналду – высокий рост, крепкое телосложение и богатырское здоровье. Поклонники Роналду указывают, что их кумир – далеко не единственный, кто имеет такие природные данные, но действительно единственный, кто использовал их по максимуму, он знает все про свое тело и умеет использовать это для успеха.

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Игра Роналду тоже чрезвычайно яркая, он умеет в дриблинг и знает, что такое пас, но он совсем другой футболист, с другими задачами на поле и ролями в своих командах. Единственное, что консенсусно общее у двоих легенд – умение забивать аномальное количество голов.

Голы Месси невероятные, иногда их трудно объяснить, голы Роналду часто понятные, что создает ложную иллюзию, будто так могут другие, но это ошибка. Да, многие могут прыгнуть вверх на 71 сантиметр, но ведь не забить с высоты 256-ти сантиметров.

Роналду за 20 лет карьеры огорчил немало голкиперов / Getty Images

Многие из футболистов могут развить скорость больше 30 километров в час, но не 38,6 километра в час (футболист показал самую высокую скорость в истории футбола на ЧМ-2018 в возрасте 33 лет), не в конце игры, когда некоторые футболисты еле передвигают ноги по полю. Все это совокупно делает Роналду уникальным.

Роналду и Месси приучили болельщиков к 50 голам за сезон от одного игрока и сыграли злую шутку со всеми конкурентами, так как для всех остальных это был недосягаемый уровень. А они демонстрировали эту аномалию снова и снова.

Желание победить любой ценой и сверхэмоциональность указывают, что Роналду, в первую очередь, – человек​ / Getty Images

Возможно, настоящую оценку этим двоим игрокам мы сможем дать, когда эра Роналду и Месси завершится и голевая аномалия исчезнет, а норма в 15 – 20 голов за сезон снова станет звездным показателем.

Действительно, величественное лучше разглядывать с расстояния, ну, а пока – все мы живые свидетели уникального явления в футболе и даже шире – в спорте и культуре.

Корпорация CR7

Роналду уже давно вышел за рамки просто того, чтобы быть звездным футболистом, он – глобальное явление и, возможно, один из самых известных людей на планете, и один из немногих, кто получил собственный памятник (и не один) еще при жизни.

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Он – самый популярный спортсмен в социальных сетях. У него в инстаграме 398 миллионов подписчиков (совокупно во всех соцсетях – 645 миллионов фолловеров).

Страница звездного инфлюэнсера в Instagram

Де-факто, эту страницу можно считать сверхвлиятельным СМИ, за право прорекламироваться в его "инсте" компании платят огромные деньги (в среднем – 1,6 миллиона долларов США за 1 пост) и считают появление в "сторис" португальца невероятным успехом, так как это гарантирует продажи.

Обширно Роналду, Кайли Дженнер или Бейонсе: кто из звезд больше всего зарабатывает в инстаграме

Сам игрок фактически является корпорацией (в отличие от Месси, его можно считать ее СЕО и креативным директором), которая зарабатывает ежегодно десятки миллионов долларов на рекламе практически всего – от шампуня до мобильных операторов.

По оценкам экспертов, состояние Роналду составляет около 1 миллиарда 240 миллионов долларов. Это меньше, чем у Майкла Джордана, но больше ЛеБрона Джеймса и в который раз упомянутого Месси (этого невозможно избежать, потому что мы живем в эпоху грандиозного футбольного противостояния этих двух легенд).

В отличие от замкнутого в себе отшельника Месси – Роналду абсолютно открыт и всегда улыбчив (хейтеры скажут – самовлюбленный).

С ним рады встретиться и услышать его ценное мнение наследники монархий, представители европейской и мировой элиты, даже украинские губернаторы считают за счастье быть причастными к успехам звездного спортсмена.

Евро-2012: сын тогдашнего губернатора Харьковщины Николай Добкин выводит Роналду на матч против Нидерландов / Фейсбук Михаила Добкина

В центре внимания

Он и его большая семья – топ-тема мировых СМИ, об истории любви Криштиану и Джорджины Родригес Netflix снял целый сериал, а таблоиды заработали не один миллион кликов на "расследованиях" о сексуальной ориентации футболиста или о его романе с "мисс Челябинск" Ириной Шейк

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Несколько поколений мальчиков копировали его прическу и игровой стиль, особенно манеру празднования голов, множество девочек были в него влюблены, а некоторые – уже имеют собственных детей, которые тоже любят звездного португальца. Многие мужчины завидовали и завидуют до сих пор, противостояния фанатов и хейтеров Роналду стали классикой интернет-троллинга, а его фото в знаковые для карьеры моменты – мемами.

Смотрите легендарные мемы с Роналду:

Скандал на Евро-2020 с бутылками "кока-колы", которые португалец демонстративно отодвинул на пресс-конференции, спровоцировал панику на фондовом рынке. Капитализация бренда снизилась на 4 миллиарда долларов (в компании связь отрицают и указывают на совпадение, но забывают, что обвал начался через 30 минут после того, как футболист совершил манипуляцию с бутылками).

Шоу продолжается / Getty Images

Его возвращение в "Манчестер Юнайтед" осенью 2021 года было невероятным. В течение 12 часов после болельщики приобрели реплик игровой формы Роналду на 40 миллионов евро, за неделю сумма достигла 200 миллионов. Комиссия по продажам позволила МЮ "отбить" трансфер Роналду из "Ювентуса" (15 миллионов евро и 6 миллионов евро в качестве подписного бонуса) еще до его дебюта на поле.

Все только начинается

Сейчас Роналду – 37. Большинство спортсменов в этом возрасте уже на пенсии, но только не он. Уникальный организм, замечательная физическая форма, пожизненная диета и маниакальное отношение к собственному здоровью – все эти факторы продолжили спортивную карьеру Роналду и подарили всем нам возможность и дальше быть свидетелями этого уникального феномена.

Лучший – смотрите раритетное видео 24 канала о Криштиану Роналду: