Первый тайм матча между сборными Ганы и Португалии закончился без забитых голов. И у португальцев было очень мало моментов, чтобы забить. У их соперников – ни одного.

Во втором тайме на 65-й минуте атака португальцев закончилась тем, что Роналду врывался в штрафную. Его пытался опередить защитник сборной Ганы. И после этого Роналду упал. Арбитр сразу указал на 11-метровую отметку, даже не просмотрев момент на видеоповторе. Хотя повтор момента показал, что назначение пенальти довольно сомнительно – оба почти одновременно сыграли в мяч, и незначительного прикосновения к Роналду оказалось достаточно, чтобы португалец упал на газон.

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Исполнять пенальти пошел сам Роналду. Он мощно пробил слева от себя. Голкипер угадал угол удара, но до мяча не дотянулся.

Новое достижение Роналду

Роналду, забив гол в ворота Ганы на ЧМ-2022, стал первым футболистом, отличившимся на пяти чемпионатах мира. Но этот гол в ворота Ганы – всего восьмой для него на Мундиалях, и четыре из них он забил именно с пенальти.

В первый раз он отличился в 2006 году на турнире в Германии. Но единственный гол – с пенальти в ворота Ирана. В 2010 году – тоже один гол – в ворота Северной Кореи.

В 2014 году в Бразилии – снова только один гол. В этот раз не с пенальти, но в ворота Ганы, как и в 2022 году.

И только в 2018 году он забил четыре гола. Три из них – в ворота испанцев. Еще один гол он тогда забил Марокко.

Видео гола Роналду в ворота Ганы