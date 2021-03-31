Критическая ситуация с COVID-19: в Молдове ввели чрезвычайное положение
Парламент Молдовы принял решение ввести в стране чрезвычайное положение из-за сложной ситуации с COVID-19. Локдаун в стране продлится до конца весны 2021 года.
Источник:NewsMaker
Ранее в Молдове уже действовало чрезвычайное положение, однако только в сфере здравоохранения. 30 марта правительство предложило ввести полноценное ЧП.
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Чрезвычайное положение в Молдове
Чрезвычайное положение ввели аж на 60 дней – с 1 апреля до 30 мая 2021 года. Власть еще должна определиться с ограничениями. Для этого 1 апреля соберется специальная комиссия общественного здоровья.
Это предполагает, что в стране нельзя будет проводить выборы. Действующая власть автоматически получит больше полномочий.
Что известно о коронавирусе в Молдове
- По состоянию на 31 марта более 17 тысяч молдаван болеют коронавирусом.
- За весь период пандемии там умерли почти 5 тысяч человек.
- Вакцинацию в Молдове начали 5 марта препаратом Oxford/AstraZeneca.
- За это время прививки получили меньше, чем 34 тысячи человек.
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