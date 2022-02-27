Об этом он сказал в эфире 24 каналу. По его словам, ситуация в городе спокойная.

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"Было 2 прихода. Предварительно это ракетный удар. Это составы воинской части. Но хочу сказать, что там уже давно ничего не было", – объяснил он.

Перед ударом в городе была объявлена воздушная тревога, пострадавших нет.

Всё нормально. Мы готовы,

– подчеркнул мэр.

Мэр города рассказал о ракетном ударе в Житомире: смотрите видео

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