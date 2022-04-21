Теперь в Кривом Роге не будет Московской, Волгоградской, Бурятской улиц. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул 20 апреля.

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Не только я считаю, что теперь в Кривом Роге не должно быть названий улиц Московской, Волгоградской, Бурятской и других. Петиция с такой инициативой также набрала нужное количество голосов,

– пишет Вилкул.

Решения по поводу топонимов обсудят на следующей сессии. Затем создадут рабочую группу, в которую войдут депутаты и ученые. Они проведут инвентаризацию названий и подготовят предложения по переименованию.

Вилкул говорит, что улицы переименуют в честь украинских защитников, защищающих Кривой Рог. "Я обещал, что мы увековечим память героев-вертолетчиков, которые остановили колонну врага из более трехсот единиц техники на подступах города под Баштанкой и Новым Бугом на третий день войны", – добавил глава ОВА.

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