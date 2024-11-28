Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Днепропетровского областного ТЦК и СП. Отмечается, что в отношении мужчины уже открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного или холодного оружия.

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Как в ТЦК отреагировали на инцидент

В ТЦК сообщили, что в сети активно распространяется видео, на котором гражданин с ножом в руках проникает на территорию режимного военного объекта РТЦК и СП в Кривом Роге.

Причиной противоправного поведения гражданина стала неадекватная эмоциональная реакция на задержание представителями Национальной полиции и доставку в РТЦК и СП его сына, который систематически нарушал нормы законодательства о мобилизации и мобилизационной подготовке,

– говорится в заявлении.

По словам ТЦК, гражданин проник с ножом на территорию режимного военного объекта и угрожал оружием военнослужащим ВСУ.

В результате сотрудники ТЦК задержали мужчину, а место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Мужчина с ножом проник в ТЦК, куда доставили его сына: смотрите видео (Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика)