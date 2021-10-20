В сети 20 октября выложили видео, где подростки "развлекаются" на кладбище. Они что-то активно рассказывают, показывают крест и смеются.
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Вытащили крест из могилы
На записи видно трех подростков: двух девушек и одного парня. Вместе они курят ночью на кладбище. Впоследствии парень показывает крест, который подростки сняли с могилы.
Как дети "развлекались" на кладбище: видео "Информатор"
Очевидно, что дети провели на кладбище чуть ли не весь день. Ведь в инстаграме они также опубликовали фото, где днем они там пьют сок и гуляют.
Дети гуляли по кладбищу еще днем / Фото "Информатор"
Подростки развлекались на кладбище / Фото "Информатор"
Дети разгромили кладбище: последние новости
- На Полтавщине 7-летние мальчишки толкнули памятники на кладбище на землю и разбили. На их родителей уже составили 2 административных протокола за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
- В Коломые трое подростков 13 и 14 лет изуродовали могилы на кладбище и сняли это на видео. В частности, они уничтожили плиту на одном из памятников. Следователи начали уголовное производство относительно надругательства над могилой.
- В Ровно на старом еврейском кладбище несовершеннолетние устроили велопарк и свободно катались. Молодежь вытащила из земли старые мацевы, которые затем использовала для укрепления трамплинов. Их строили из самой земли. Еврейская организация обращалась за помощью к ОГА.