В Долгинцевском районе Кривого Рога 3 апреля подросток ранил 6-летнюю девочку. По предварительной информации, он стрелял по банкам и случайно попал в ребенка.

Детали инцидента в Кривом Роге

Происшествие случилось вечером на берегу Соленого озера возле улицы Сахарова. На место инцидента прибыла карета скорой помощи и правоохранители.

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По данным издания, девочка вместе с родителями отдыхала у озера. В один момент ребенок отошел от взрослых, чтобы погладить коров. Когда же девочка вернулась, на ее щеке и шее были раны.

По предварительной информации, подросток целился по банкам из пневматического оружия и случайно попал в девочку. По словам отца пострадавшей, парень стрелял прямо из машины,

– говорится в сообщении.

Родители хотели задержать обидчика, однако тот вместе с друзьями скрылся с места происшествия на автомобиле.

У девочки диагностировали рану на правой щеке и ушиб шеи справа. От госпитализации мать ребенка отказалась.



На берегу озера подросток ранил ребенка из оружия