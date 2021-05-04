В Кривом Роге подросток попал из оружия в лицо 6-летней девочке
В Долгинцевском районе Кривого Рога 3 апреля подросток ранил 6-летнюю девочку. По предварительной информации, он стрелял по банкам и случайно попал в ребенка.
Источник:"Первый городской"
Детали инцидента в Кривом Роге
Происшествие случилось вечером на берегу Соленого озера возле улицы Сахарова. На место инцидента прибыла карета скорой помощи и правоохранители.
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По данным издания, девочка вместе с родителями отдыхала у озера. В один момент ребенок отошел от взрослых, чтобы погладить коров. Когда же девочка вернулась, на ее щеке и шее были раны.
По предварительной информации, подросток целился по банкам из пневматического оружия и случайно попал в девочку. По словам отца пострадавшей, парень стрелял прямо из машины,
– говорится в сообщении.
Родители хотели задержать обидчика, однако тот вместе с друзьями скрылся с места происшествия на автомобиле.
У девочки диагностировали рану на правой щеке и ушиб шеи справа. От госпитализации мать ребенка отказалась.
На берегу озера подросток ранил ребенка из оружия
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