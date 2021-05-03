На Черниговщине целая семья отравилась грибной похлебкой. К сожалению, 7-месячного мальчика и 5-летнюю девочку спасти не удалось. Теперь врачи борются за жизнь их брата и сестры.

Беременная мать, которая накормила детей похлебкой с грибами, сначала заявляла, что чувствует себя хорошо. Но впоследствии попала в реанимацию из-за проблем с печенью.

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Двух детей – 3-летнего Тимофея и 6-летнюю Веронику – госпитализировали в киевскую больницу "Охматдет". Они сейчас находятся в реанимации. Их состояние все еще остается тяжелым.

Всего в семье было 5 детей. Самый старший мальчик живет с бабушкой, похлебку он не ел. Семья – на учете у соцслужб еще с 2012 года.

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"Самих грибов дети не ели, ели картошку и похлебку из картошки. Я представить себе не могла, что такое может случиться, мы не впервые берем. Было все нормально раньше", – заверила мать детей.

Трагедия на Черниговщине: что известно