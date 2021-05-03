Все отравились грибами: врачи борются за жизнь брата и сестры погибших на Черниговщине детей
На Черниговщине целая семья отравилась грибной похлебкой. К сожалению, 7-месячного мальчика и 5-летнюю девочку спасти не удалось. Теперь врачи борются за жизнь их брата и сестры.
Источник:ТСН
Беременная мать, которая накормила детей похлебкой с грибами, сначала заявляла, что чувствует себя хорошо. Но впоследствии попала в реанимацию из-за проблем с печенью.
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Двух детей – 3-летнего Тимофея и 6-летнюю Веронику – госпитализировали в киевскую больницу "Охматдет". Они сейчас находятся в реанимации. Их состояние все еще остается тяжелым.
Всего в семье было 5 детей. Самый старший мальчик живет с бабушкой, похлебку он не ел. Семья – на учете у соцслужб еще с 2012 года.
"Самих грибов дети не ели, ели картошку и похлебку из картошки. Я представить себе не могла, что такое может случиться, мы не впервые берем. Было все нормально раньше", – заверила мать детей.
Трагедия на Черниговщине: что известно
- Дети съели суп с грибами еще 26 апреля. На следующий день их госпитализировали. Умершие мальчик и девочка изначально были в тяжелом состоянии.
- Из-за отравления у них отказала центральная нервная система, печень и другие органы. Обоих подключали к аппарату ИВЛ.
- Сначала симптомы отравления проявились у младенца, а ночью – у его 5-летней сестры. Другим детям стало плохо уже утром.
- СМИ сообщают, что дети отравились первыми весенними грибами, которые взрослые насобирали в лесу, что неподалеку от их дома.
- Погибших детей похоронят во вторник, 4 мая. Прощаться с ними будут в селе Александровка Добрянской общины, где и произошла трагедия.
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