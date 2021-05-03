На Чернігівщині ціла родина отруїлася грибною юшкою. На жаль, 7-місячного хлопчика та 5-річну дівчинку врятувати не вдалося. Тепер лікарі борються за життя їхнього брата та сестри.

Вагітна мати, яка нагодувала дітей юшкою з грибами, спочатку заявляла, що почувається добре. Але згодом потрапила у реанімацію через проблеми з печінкою.

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Двох діток – 3-річного Тимофія та 6-річну Вероніку – госпіталізували у київську лікарню "Охмадит". Вони наразі перебувають у реанімації. Їхній стан все ще залишається важким.

Загалом у родині було 5 дітей. Найстарший хлопчик живе з бабусею, юшки він не їв. Соцслужби тимчасово вилучили його із сім’ї. Родина – на обліку у соцслужб ще з 2012 року.

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"Самих грибів діти не їли, їли картоплю і юшку з картоплі. Я уявити собі не могла, що таке може трапитися, ми не вперше беремо. Було все нормально раніше", – запевнила мати дітей.

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