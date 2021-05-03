Усі отруїлися грибами: лікарі борються за життя брата та сестри загиблих на Чернігівщині дітей
На Чернігівщині ціла родина отруїлася грибною юшкою. На жаль, 7-місячного хлопчика та 5-річну дівчинку врятувати не вдалося. Тепер лікарі борються за життя їхнього брата та сестри.
Джерело:ТСН
Вагітна мати, яка нагодувала дітей юшкою з грибами, спочатку заявляла, що почувається добре. Але згодом потрапила у реанімацію через проблеми з печінкою.
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Двох діток – 3-річного Тимофія та 6-річну Вероніку – госпіталізували у київську лікарню "Охмадит". Вони наразі перебувають у реанімації. Їхній стан все ще залишається важким.
Загалом у родині було 5 дітей. Найстарший хлопчик живе з бабусею, юшки він не їв. Соцслужби тимчасово вилучили його із сім’ї. Родина – на обліку у соцслужб ще з 2012 року.
"Самих грибів діти не їли, їли картоплю і юшку з картоплі. Я уявити собі не могла, що таке може трапитися, ми не вперше беремо. Було все нормально раніше", – запевнила мати дітей.
Трагедія на Чернігівщині: що відомо
- Діти з'їли суп з грибами ще 26 квітня. Наступного дня їх госпіталізували. Померлі хлопчик і дівчинка від початку були у важкому стані.
- Через отруєння у них відмовила центральна нервова система, печінка та інші органи. Обох підключали до апарату ШВЛ.
- Спочатку симптоми отруєння проявилися у немовляти, а вночі – у його 5-річної сестри. Іншим дітям стало погано вже зранку.
- ЗМІ повідомляють, що діти отруїлися першими весняними грибами, які дорослі назбирали у лісі, що неподалік від їхнього дому.
- Загиблих дітей поховають у вівторок, 4 травня. Прощатимуться з ними у селі Олександрівка Добрянської громади, де й сталася трагедія.
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