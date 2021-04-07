У Кам'янко-Дніпровському районі на Запоріжжі жінка отруїлась і згодом померла. Повідомляють, що вона випила отруйну речовину.

Трагедія трапилася в селі Велика Знам'янка 6 квітня. Померлій було 45 років.

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Коли медики прибули, вони вже нічим не могли допомогти. Тому одразу констатували смерть.

За словами лікарів, жінка випила рідину для обробки рослин. Чи була це випадковість – не повідомляють.

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Перша допомога під час харчового отруєння / Інфографіка 24 каналу