Умерла от жидкости для растений: трагическое отравление женщины в Запорожье
В Каменко-Днепровском районе на Запорожье женщина отравилась и впоследствии умерла. Сообщают, что она выпила отравляющее вещество.
Источник:Областной центр скорой помощи Запорожья
Трагедия случилась в селе Большая Знаменка 6 апреля. Умершей было 45 лет.
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Когда медики прибыли, они уже ничем не могли помочь. Поэтому сразу констатировали смерть.
По словам врачей, женщина выпила жидкость для обработки растений. Была ли это случайность – не сообщают.
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Первая помощь во время пищевого отравления / Инфографика 24 канала
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