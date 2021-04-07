В Каменко-Днепровском районе на Запорожье женщина отравилась и впоследствии умерла. Сообщают, что она выпила отравляющее вещество.

Трагедия случилась в селе Большая Знаменка 6 апреля. Умершей было 45 лет.

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Когда медики прибыли, они уже ничем не могли помочь. Поэтому сразу констатировали смерть.

По словам врачей, женщина выпила жидкость для обработки растений. Была ли это случайность – не сообщают.

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Первая помощь во время пищевого отравления / Инфографика 24 канала