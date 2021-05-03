В реанимации областной детской больницы в Чернигове 2 мая после отравления грибами умер 7-летний мальчик. Утром 30 апреля также умерла его младшая сестренка, которой было всего 5 лет. Грибы собрала и приготовила их мама.

Кроме них грибами в семье отравились и 2 других детей. Они также попали в реанимацию. Эта семья проживает в районе Александровка на Черниговщине.

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Дети съели эти грибы еще 26 апреля.

Их без сознания госпитализировали уже на следующий день.

Умершие мальчик и девочка изначально были в тяжелом состоянии.

Из-за отравления отказала центральная нервная система, печень и другие органы.

Их обоих подключали к аппарату ИВЛ.

Состояние 2 других детей – неизвестно.

Как они отравились

Как рассказала мать умерших журналистам, она собрала грибы в лесу 25 апреля. По ее мнению, это были грибы-сморчки. На следующий день она отварила их в воде и добавила в картофель, которым кормила детей.

Впоследствии оказалось, что в семье на самом деле пообедали грибами строчками, которые очень похожи на сморчки. Этот вид считается условно съедобным и выделяет токсичные вещества.

Суспільне сообщило, что эта многодетная семья состоит на учете соцслужб еще с 2012 года. Мать умерших сейчас беременна – уже шестым ребенком.

Обратите внимание! Пора сбора грибов в разгаре, но кроме пользы они могут принести и серьезные проблемы. Как избежать отравления грибами, первые симптомы и что при них делать – по ссылке.