В региональном этапе конкурса принимают участие 110 молодых рабочих и студентов из Днепропетровщины. Соревнования ориентированы на людей в возрасте 18 – 22 лет.

Интересно Какие профессии будут востребованы в будущем: названы сферы и навыки

Конкурс проходит в 6 категориях: сварочные, слесарные, электромонтажные и токарные работы, эксплуатация и обслуживание железнодорожного транспорта, подъем и транспортировка грузов.

Соревнования организует Министерство образования и науки, а генеральным партнером самого масштабного конкурса рабочих профессий Worldskills Ukraine уже 6 лет является "Метинвест".

Worldskills Ukraine проходит в 2 этапа: отборочный и финальный. Во время первого участники 3 дня показывают свои профессиональные навыки за определенное время.

Сотни парней и девушек благодаря WorldSkills Ukraine зарекомендовали себя перед работодателями и получили возможность работать на предприятиях Украины, расти профессионально и строить свою карьеру дома,

– заявила чиновница департамента образования и науки Днепропетровской области Оксана Дудля.

Весной 2022 года состоится финал конкурса. Победители регионального уровня будут соревноваться в 18 категориях в Киеве.