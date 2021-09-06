По словам владельца собак Артема Пушкова, инцидент произошел 3 сентября, накануне Марша Защитников Животных. Собаки, которых мужчина забрал с улицы, довольно странно вели себя вечером и странно реагировали на что-то у входных ворот.

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Когда же владелец уехал по делам, его жена заметила, что одно из животных громко заскулило.

Зоозащитник просит об огласке

По словам активиста, злоумышленники попали в щенка, которого принесли с улицы 3 недели назад. Эта собака чудом выжила несмотря на два пулевых ранения.

А вот другой пес лежал в луже крови в неестественном положении у входной двери в дом.

Зара была еще теплая, но уже без признаков жизни!!! Убили в моем доме и моем дворе, где всегда бегают рядом с собаками моя шестилетняя дочь и жена,

– подчеркнул Пушков.

На место происшествия вызвали полицейских, которые зафиксировали факт преступления. Заявление № 21966 находится на рассмотрении в городском отделении полиции, где правоохранители должны квалифицировать преступление.

Зоозащитник попросил огласки инцидента и обратился в полицию с просьбой открыть уголовное производство за умышленное убийство животных.

Судя по видео операции пострадавшей собаки, стреляли злоумышленники из мелкокалиберной винтовки.

Смотрите видео извлечения пули из раненого животного (18+):