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      Кризис после коронавируса будет хуже, чем в 2008 году, – ВТО

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      Результатом вспышки коронавируса будет резкое сокращение торговли и потеря рабочих мест. Ситуация будет хуже, чем при мировом кризисе 2008 года.

      Экономисты Всемирной торговой организации пока не имеют конкретных прогнозов, однако ожидают экономический спад с худшими последствиями, чем при рецессии 2008 года. Об этом сообщил генеральный директор ВТО Роберто Азеведо в видеообращении.

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      Ни одна страна не является самодостаточной, какой бы мощной или передовой она не была. Торговля позволяет эффективное производство и поставки основных товаров и услуг, медицинских товаров и оборудования, продуктов питания и энергии. Содержание потока торговли и инвестиций будет критически важным для сохранения полных полок в магазинах и доступных цен,
      – отметил Азеведо.

      Азеведо подчеркнул, что стимулирующие меры, которые применяют правительства страны в экономике во время пандемии, являются положительными. Также в ВТО призывают страны обмениваться опытом.

      Смотрите видеообращение Роберто Азеведо:

      Коронавирус в мире:

      По состоянию на 26 марта коронавирусом заболели свыше 472 тысяч человек. Умерли – больше 21 тысячи. 114 тысяч больных выздоровели.

      Наиболее инфицированные:

      В Украине – 156 случаев коронавируса. 5 – смертельных, один человек – выздоровел.

      Что такое ВТО? Всемирная торговая организация – международная организация, которая действует с 1995 года. Цель – либерализация международной торговли и регулирование торгово-политических отношений стран-членов. Сейчас ВТО выполняет функции международного экономического регулирования. Украина присоединилась к ВТО в 2008 году.

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус Covid-19 Мировой кризис 2020 ВТО
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