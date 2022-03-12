Захватчики примерно в 7:00 сбросили, по меньшей мере, 6 ракет в район военного аэродрома в Василькове.

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В Василькове поврежден склад боеприпасов

Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды,

– сообщили в полиции.

На складе вспыхнул пожар. На месте возгорания работают спасатели. Полиция устанавливает, есть ли повреждения в ближайших домах. Информация о потерпевших уточняется.

Напомним, утром 12 марта в результате вражеской атаки пострадала также нефтебаза в селе Крячки под Васильковом.