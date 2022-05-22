Такое мнение в интервью озвучил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Он подчеркнул, что Россия не может признать, что против них воюет не НАТО, а Украина. К тому же они "забывают", что зашли на чужую территорию и убивают чужих граждан, рассказывая о каком-то освобождении.

Но ведь в прямом эфире очевидно, что их никто не поддерживает ни на одной территории, их просто ненавидят. Вот эту всю армию, зашедшую в Украину, ее не переваривают все люди. Это очевидно,

– констатировал Подоляк.

Советник главы Офиса Президента отметил, что Украина просит оружие не потому, что оружие – самоцель для Украины. По его словам, Украина была мирным государством, у нас вообще не было наступательного оружия.

"Наступательное оружие – это крылатые ракеты, которыми, как вы видите, пользуется только Россия. Она бомбит наши города. Мы же не бомбим российские города, у нас нет крылатых ракет, мы не делаем так, чтобы по ночам российские граждане в каком-нибудь Саратове, Ярославле, Владимире, Иванове просыпались под звуки сирен. Нет, мы этого не делаем", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее Подоляк заявил, что перемирие или какие-либо уступки России невозможны. В частности, до тех пор, пока российские войска находятся на территории Украины. Он объяснил, что после тех или иных уступок война не прекратится, а просто будет временно остановлена на какое-то время. Михаил Подоляк подчеркнул: "Российские войска должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса".

США выделят Украине еще 40 миллиардов долларов

Белый дом 21 мая сообщил, что Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Деньги будут направлены на военную, а также гуманитарную поддержку Украины.

Когда Сенат одобрил законопроект о помощи для Украины, Байден не был в США. Президент отправился в турне по странам Азии. В частности, в маршруте Байдена – Южная Корея и Япония.

В то же время, нет возможности откладывать оказание помощи Украине. Именно поэтому Байден подписал закон не дома, в Штатах, а во время визита в Южную Корею.