Ильющенков – ветеран АТО, по возвращении с Востока он работал в военной части А1201 в Кировоградской области. Об исчезновении бойца заявила его жена Ирина.

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Хроника событий в день исчезновения

11 мая в 10:00 военный пришел домой после дежурства на работе. Какое-то время отдыхал, а ближе к обеду выехал на велосипеде в местную автошколу, в которой учился.

Ильющенков сказал своей теще, что в автошколе попросили его прийти на 12:00. Он вышел из дома, однако почти сразу вернулся. Пояснил, что забыл ключ от протиукрадного замка.



Сергей Ильющенков с женой Ириной / Фото из семейного архива

После этого мужчина сел на велосипед и поехал, с тех пор родные его не видели. Вечером того дня они поехали в автошколу, ведь переживали, что он не вернулся.

Там нам сказали, что никаких занятий в тот день у них не было, и его там не видели,

– рассказала жена военного.

И добавила, что все важные личные вещи Ильющенков оставил дома. Говорится о паспорте, военном удостоверении, одежде, часах, а также телефоне.

В то же время она не может найти его банковскую карточку. Однако, чтобы проверить счета мужа и выяснить, было ли там движение средств, необходимо решение суда.

Поиски продолжаются уже 9 дней

Семья военного уже обратилась в милицию, они оформили заявление об исчезновении. Проверили посадки, заброшенные здания и лес рядом с домом, но результатов – никаких.

По словам Ильющенковой, в соцсети незнакомая женщина написала под ее публикацией, что в другом районе области нашли тело повешенного человека с велосипедом.

Однако следователь, которая ведет это дело, сообщила, что это – другой человек. Жена отметила, что не замечала за мужем мыслей о самоубийстве, он был спокойным.