В крови Полякова таки нашли метадон: МВД подтвердило
Источник:24 канал
В организме умершего нардепа Антона Полякова действительно обнаружили алкоголь и метадон. Экспертиза изучит, как и когда вещество туда попало.
Соответствующее заявление о метадоне в крови Полякова в эфире одного из телеканалов сделал спикер Министерства внутренних дел МВД Артем Шевченко.
Ранее Полиция провела следственные действия в ресторане, где перед смертью ужинал Поляков
В крови Полякова был метадон
Из новых данных единственное, что можно сказать: судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, помимо небольшой дозы алкоголя, есть метадон,
– отметил Шевченко.
По его словам, пока неизвестно, какой именно метадон, когда он попал в организм и как это могло повлиять на смерть нардепа. Чтобы выяснить это, назначили "глубокие" исследования.
Рассматривают 2 версии смерти депутата
Представитель МВД добавил, что следствие рассматривает две версии смерти Полякова.
"Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который, возможно, повлек смерть, либо его отравили", – пояснил он.
Напомним, прощание с Антоном Поляковым, которого 8 октября нашли мертвым в такси, пройдет 11 октября в Чернигове.
Информация о метадоне в организме Полякова: что говорили ранее
- Нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко 9 октября сообщила, что узнала результаты токсикологической экспертизы крови Антона Полякова. По ее словам, нардеп умер из-за реакции метадона и алкоголя.
- Тогда правоохранители в ответ заявили, что не имеют информации об этом, поэтому не могут ни подтвердить наличие метадона в крови нардепа, ни опровергнуть.