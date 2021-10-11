В крови Полякова таки нашли метадон: МВД подтвердило

В организме умершего нардепа Антона Полякова действительно обнаружили алкоголь и метадон. Экспертиза изучит, как и когда вещество туда попало.

Соответствующее заявление о метадоне в крови Полякова в эфире одного из телеканалов сделал спикер Министерства внутренних дел МВД Артем Шевченко.

Ранее Полиция провела следственные действия в ресторане, где перед смертью ужинал Поляков

В крови Полякова был метадон

Из новых данных единственное, что можно сказать: судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, помимо небольшой дозы алкоголя, есть метадон,

– отметил Шевченко.

По его словам, пока неизвестно, какой именно метадон, когда он попал в организм и как это могло повлиять на смерть нардепа. Чтобы выяснить это, назначили "глубокие" исследования.

Рассматривают 2 версии смерти депутата

Представитель МВД добавил, что следствие рассматривает две версии смерти Полякова.

"Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который, возможно, повлек смерть, либо его отравили", – пояснил он.

Напомним, прощание с Антоном Поляковым, которого 8 октября нашли мертвым в такси, пройдет 11 октября в Чернигове.

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