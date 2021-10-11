У крові Полякова таки знайшли метадон: МВС підтвердило
Джерело:24 канал
В організмі померлого нардепа Антона Полякова справді виявили алкоголь і метадон. Експертиза вивчить, як і коли речовина туди потрапила.
Відповідну заяву про метадон у крові Полякова в ефірі одного із телеканалів зробив речник Міністерства внутрішніх справ МВС Артем Шевченко.
Раніше Поліція провела слідчі дії в ресторані, де перед смертю вечеряв Поляков
У крові Полякова був метадон
З нових даних єдине, що можна сказати: судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є метадон,
– зазначив Шевченко.
За його словами, наразі невідомо, який саме метадон, коли він потрапив в організм і як це могло вплинути на смерть нардепа. Аби з'ясувати це, призначили "глибокі" дослідження.
Розглядають 2 версії смерті депутата
Речник МВС додав, що слідство розглядає дві версії смерті Полякова.
"Версії дві – або був злочинний характер смерті, або ні. Або він сам вжив препарат, який, можливо, спричинив смерть, або його отруїли", – пояснив він.
Нагадаємо, прощання з Антоном Поляковим, якого 8 жовтня знайшли мертвим у таксі, пройде 11 жовтня у Чернігові.
Інформація про метадон в організмі Полякова: що казали раніше
- Нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко 9 жовтня повідомила, що дізналася результати токсикологічної експертизи крові Антона Полякова. За її словами, нардеп помер через реакцію метадону та алкоголю.
- Тоді правоохоронці у відповідь заявили, що не мають інформації про це, тому не можуть ані підтвердити наявність метадону у крові нардепа, ані спростувати.