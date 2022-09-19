Следовательно, подписчики Netflix из Европы смогут рассчитаться за просмотр любимых фильмов и сериалов с помощью криптовалюты.

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Соответствующую техническую возможность, согласно соглашению, обеспечивают специалисты криптобиржи WhiteBIT. Кроме того, новые партнеры планировали двустороннюю образовательную и маркетинговую активность. Предстоящие совместные мероприятия будут способствовать осведомленности ценителей Netflix о блокчейне и использовании цифровых активов в их повседневной жизни.

Соглашение между WhiteBIT и Netflix будет действовать не менее 2,5 лет – до мая 2025 года.

"Несмотря на войну, украинский бизнес продолжает работать и одерживает победы на экономическом фронте. Мы – фанаты блокчейна и стремимся донести эту любовь во все уголки мира. Именно поэтому криптобиржа WhiteBIT договорилась о долгосрочном партнерстве с медийным провайдером Netflix, имя которого уже стало культовым для глобальной зрительской аудитории. Мы уверены, что впоследствии любовь подписчиков Netflix к кинематографическим шедеврам будет идти бок о бок с желанием узнать больше о блокчейне и воспользоваться преимуществами и свободой, которые предоставляет эта современная технология», – заявил СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

Интересные факты о WhiteBIT и Netflix

WhiteBIT – крупнейшая криптовалютная биржа Европы, которая отвечает всем требованиям KYC и AML и входит в ТОП-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.

Netflix, Inc. – американский провайдер медиа-услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния. По состоянию на 30 июня 2022 года, в Netflix насчитывалось 220,7 миллионов подписчиков. Сервис доступен по всему миру, кроме тоталитарного материкового Китая, Сирии, Северной Кореи и россии.